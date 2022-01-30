Белорусская активистка: Правда должна победить 3 30.01.2022, 19:31

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Не стоит останавливаться ради своих детей, ради внуков.

Елена Тризна была вынуждена уехать в Грузию весной 2021 года и признается, что ситуация, которая сейчас сложилась, ей даже иногда нравится.

Свое участие в протестах Елена отсчитывает со дня выборов. Она вела свой YouTube-канал и до того, но 9 августа 2020 года решила выложить видео о том, как она проголосовала, и выразила надежду, что в Беларуси что-то поменяется, пишет «Белсат».

«Когда я шла голосовать, интернет еще был, а когда вышла с участка – сеть уже исчезла. И видео вряд ли где-то сохранилось, так как из-за преследования в конце августа пришлось возвращать настройки телефона к начальному состоянию», – вспоминает наша собеседница.

Елена снимала все марши в Светлогорске, потому что почувствовала, что это исторически существенный процесс:

«Тогда еще не было страшно показывать лица, мы ничего не боялись. И была надежда на быстрые изменения. И с конца августа по март 2021 года, что бы ни произошло в городе, я попадала в РОВД. Четыре обыска были в моей квартире. В марте вызвали по «делу «Весны», мне сказали, что из свидетеля я очень легко могу стать подозреваемым. Поэтому мне пришлось переехать в Грузию».

В Тбилиси Елена Тризна почувствовала на себе мощь выражения «белорус белорусу – белорус», ей помогали те, кто приехал в Грузию раньше. Особенно была существенно именно психологическая поддержка:

«Я была в стрессовом состоянии. У меня сын еще оставался в Беларуси. Даже к ребенку приходили, его дергали. Я удивляюсь, как ему дали пару месяцев доучиться в школе. В июне он уже сюда, ко мне приехал. С местными я перезнакомилась быстро, потому что очень не хватало просто с кем-то пообщаться. Из-за этого я постепенно начала выходить из своей раковины. С местными белорусами я плотно перезнакомилась где-то в мае. Все хорошо шли на контакт. Я человек коммуникабельный. Продолжаю вести свой канал, записываю белорусов, которые здесь живут и приезжают.

Я понимаю, что мы все вышли за правду, что правда должна победить. Не стоит останавливаться. Если ты что-то начал делать, то не стоит останавливаться ради своих детей, ради внуков».

Первое, о чем спросила Елена в белорусской общине, – как здесь с акциями. Ей ответили, что люди собираются по какому-то большому политическому поводу у посольства, а она хотела устраивать еженедельные акции.

«Пришлось немного поработать. И люди, которые сюда приехали, они еще горят и знают, что в Беларуси происходило. Поэтому акции солидарности с белорусами, которые остались в оккупации – это очень существенно», – подчеркнула Елена.

Диаспора активно поддерживает белорусов, которые только приезжают в Тбилиси: помогают с жильем, находят детские сады и школы и прочее.

Елена организовывает совместные экскурсии, чтобы люди не оставались со своими переживаниями:

«Когда человек приезжает, то ему очень сложно психологически. И если сидеть одному долгое время и копаться в себе, то из этого можно и не вылезти потом. А природа лечит».

Диаспора откликается и на нужды в финансовой помощи землякам.

«В Батуми мальчик заболел ковидом, ему собирали на аппарат ИВЛ. Собирали и приобрели этот аппарат для дыхания. Это была история, когда собирали здесь всем миром, люди из разных городов», – вспоминает Елена.

Белоруска намерена устроить в Тбилиси фотовыставку протестов именно в маленьких городах:

«Я сама их делала. Снимки сохранились, на удивление, после всех этих обысков. Значит, это было нужно».

Есть и акции поддержки белорусов в Беларуси. Диаспора организовала показ фильма «Кураж», в ходе которого собирали деньги на помощь политическим заключенным, а также писали письма заключенным. Также в Грузии организовали чат, где продают белорусскую символику, часть средств с продажи отдают на нужды политзаключенных.

Держат участники диаспоры контакт и с политиками и журналистами, чтобы белорусская тема была на виду. Когда появилась информация, что ЦИК Грузии пригласила бывшую главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину, состоялась большая акция протеста:

«Нас поддержали и грузины, и россияне, которые здесь живут. Никто из белорусской ЦИК не смог приехать. Я считаю, что этого добилось наше совместное влияние. Мы тесно сотрудничаем с местными журналистами и рассказываем местным, что происходит в Беларуси. Ведь часть людей до сих пор думает, что в Беларуси все чистенько, чистоплотно и мухи не кусают. А мы говорим, что даже за красно-белые носки тебя могут посадить на месяц. Для них это был некий нонсенс.

Я приходила в белой майке и красных штанах и объясняла, что на мне уже 30 суток ареста. Люди смотрели на меня и не могли понять, не могли поверить в такое».

Елена отметила, что в Грузии мало сложностей с легализацией пребывания – достаточно выехать за границу страны буквально на 15 минут раз в год, а специальной бумаги или свидетельства добиваться не обязательно.

Белоруска хочет официально зарегистрировать белорусскую диаспору. Одна уже есть в Батуми, там зарегистрировались белорусы Аджарии. Будет ли после регистрации тбилисской общины общебелорусская диаспора, Елена не знает:

«Я хочу, чтобы белорусы Грузии были официальной диаспорой, это было документально подтверждено, чтобы мы могли иметь какой-то политический голос. Я хорошо понимаю, что на нас будут совсем иначе смотреть. Мы развиваемся, и назад дороги нет. С белорусами Батуми мы держим контакт. У них своя программа. Иногда мы делаем какие-то акции вместе, что-то глобальное. У них все очень хорошо развивается. Они уже сами буду думать, будут ли присоединяться к общей диаспоре. Есть еще сообщество в Кутаиси, и мы тоже с ними держим связь».

Елена считает, что белорусская диаспора получила большой импульс после выборов и репрессий. Однако белорусы, которые в стране были раньше, тоже многого добились:

«Здешние белорусы очень хорошо организовали голосование, носили петиции, подписывали жалобы. Результатов голосования даже не вывесили. Они сделали очень много. И благодаря им мы можем сюда приехать и нас принимают».

Свои обстоятельства в сотрудничестве есть и в этой диаспоре.

«Даже в семье бывает, что муж с женой спорят. А здесь разные люди, со своими взглядами, стремлениями, со своим пониманием, как что следует делать. Но я убеждена, что правда рождается в споре. Все мы разные. Можем и покричать иногда. Но мы всегда стараемся найти точки соприкосновения, придти к какому-то согласию. Главное – не сидеть ровно на пятой точке», – убеждена Елена.

Главное для диаспоры сейчас – забота о людях, приезжающих в Грузию.

«Знаете, это как ребенка приводят за руку в новую группу, а он ничего не понимает. Так и со взрослым. Надо с ним или ею беседовать, хотя бы в тот же ботанический сад пойти погулять, чтобы человек не чувствовал себя одиноким и брошенным, все объяснить, подсказать, как что лучше делать. Ведь продолжают приезжать люди и из Беларуси, и из Украины, у кого там срок проживания без регистрации заканчивается. А такой переезд – это всегда стресс. Вот такая забота для нас сейчас на первом месте», – подчеркнула Елена.

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