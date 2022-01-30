«Подъехала мусоровозка, и просто как мусор закинули» 35 30.01.2022, 18:02

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В Житковичах засняли жестокую расправу с бродячими собаками.

В пятницу 28 января в инстаграме появилось видео, на котором мужчина с винтовкой в руках на глазах у прохожих с детьми собирает во дворе неподвижные тела собак, а после закидывает их в подъехавший мусоровоз. «Медиазона» связалась с автором видео и расспросила его о происшедшем.

Всего очевидец снял два видео. В первом ролике мужчина с длинноствольным оружием в руках собирает во дворе тела четырех собак, волоча их за задние лапы по снегу. Видно, что рядом ходят дети и родители с колясками; как минимум одна из собак еще жива, ее лапы и уши подергиваются. На втором видео к собакам подъезжает мусоровоз с задней загрузкой, и уже другой мужчина в синей куртке с серой полоской, похожей на форму коммунальных служб, за лапы забрасывает в него собак. Слышен звук, похожий на жалобный визг. Мужчина с винтовкой подтаскивает к грузовику еще одну собаку — пятую — и закидывает ее в кузов.

Все это случилось примерно в 9 утра 26 января в агрогородке Озерный, примыкающем к Житковичам. Видео с собаками снял Григорий Гарбуз. Он не живет в Беларуси уже несколько лет, а в Житковичи приехал в гости.

— Я проснулся от того, что сначала собаки гавкали, а потом начали плакать дети, какие-то крики типа: «Что вы делаете?». Женщина кричала. А дети плакали, крик был, поэтому мне пришлось встать и посмотреть, что там вообще происходит. Ну и я начал снимать. Родители некоторые детей начали убирать куда-то в сторону и все, — рассказывает Гарбуз «Медиазоне».

Момент, когда неизвестный стрелял в собак, он не видел.

— Я видел, когда их складывали в кучку. Их поскладывали, потом мусоровоз подъехал, и они их просто в мусоровоз закинули и уехали. Там не выстрелы, там скорее всего транквилизатор. Мне просто сейчас знакомые скинули видео, что до коммунальщиков сейчас дошло, они сейчас будут писать оправдание. Они сказали, что мы их усыпляем, потом везем на лечение и так далее, — продолжает он.

В воскресенье в инстаграме местной газеты «Новае Палессе» появился ролик, в котором жители агрогородка говорят об опасных бездомных собаках, а коммунальщики рассказывают, как решают эу проблему. При этом из ролика непонятно, идет ли речь о случае, записанном на видео Гарбузом.

— Все боятся, но как... Я оставила заявку, а теперь страдают коммунальники, — рассказывает камеру жительница Озерного Ольга Яроц.

По словам диспетчера КУП «Житковичский коммунальник» Татьяны Дриневской, жители нескольких улиц, в том числе, микрорайона Озерный, сообщали на линию об «агрессивном поведении животных».

— Значит, в понедельник собаки на человека напали. Ее покусать не покусали, но изваляли. Во вторник ребеночка в парке между 11 и 13 домом загнали на качелю, не мог слезть. Женщину окружили возле поликлиники... Выехали наши специалисты. Произведен не отстрел, а усыпление, — уверяет Дриневская.

— В этот день мы выехали среди дня из-за этих многократных жалоб. Процедура проходит так: мы их обездвиживаем, потом забираем и они у нас находятся в пункте передержки три дня. После трех дней этих собак мы усыпляем, если не объявляются хозяева. Если объявляются хозяева, естественно, собаки отдаются людям, — добавляет мастер Людмила Туровец.

Григорий Гарбуз не отрицает, что проблема с бездомными собаками в городе есть.

— Буквально как я приехал, мне рассказывали, что на одну женщину напали. Ну как напали — не покусали, а стояли, гавкали по кругу, окружили ее. И там мужик какой-то отбивал ее. Да, есть проблема такая. И это нормальная практика. Но меня больше возмутил сам факт того, как убираются эти собаки. Не было бы никаких претензий, если бы действительно усыпили, приехала машина, их аккуратно погрузили, увезли. Сам факт того, что подъехала мусоровозка и на видео видно, что просто [как] мусор закинули и все, никакого лечения. Скорее всего там просто раствор, который уже убил собак. В этом претензия. Еще претензия, что это средь бела дня — дети, сквер. Есть же сетки, есть транквилизаторы, должна подъехать специальная машина, аккуратно собак положить, а не забрасывать. Понятно, что уже им эти собаки не нужны, поэтому именно заброска была в мусоровоз вот так в грубой форме, — считает очевидец.

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