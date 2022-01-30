Ультиматум Путину: в России собирают подписи против войны с Украиной 23 30.01.2022, 18:11

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Заявление уже подписали Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и их единомышленники.

В России начали сбор подписей против войны с Украиной, инициаторами и первыми подписантами «Заявления сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» выступили известные ученые, правозащитники, музыканты и актеры.

Так, подписи поставили Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова, выступающие с резкой критикой российской агрессии против Украины не первый год.

«Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна», - говорится в документе.

Авторы заявления подчеркивают: власть продвигает милитаристские месседжи от имени всех россиян, совершенно не считаясь с тем, что не все граждане РФ поддерживают их.

«Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию. (…) Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны», - подчеркивается в заявлении.

Бездумные действия руководства страны ведут к формированию в России массового антивоенного движения, считают подписанты. Они обращаются к власти с требованием отказаться от агрессивной внешней политики в пользу выстраивания добрососедских отношений с другими странами.

«Мы, ответственные граждане России и патриоты своей страны, обращаемся к политическому руководству России, и бросаем открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти. Мы (...) ненавидим войну, и считаем преступлением даже само использование военной угрозы и криминального стиля во внешнеполитической риторике», - отмечается в заявлении.

Подписавшие его россияне обещают «сделать все возможное чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну».

Кто еще подписал заявление: режиссёры Гарри Бардин, Владимир Мирзоев, писатель Виктор Шендерович, поэтесса Вероника Долина, историки Андрей Зубов, Борис Соколов, правозащитники Лев Пономарев, Зоя Светова, Светлана Ганнушкина, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Анатолий Чубайс и другие.

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