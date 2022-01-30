Франция предупредила Путина о последствиях вторжения в Украину 13 30.01.2022, 18:32

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Глава французской дипломатии изложил стратегию Парижа, основанную на трех принципах.

Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает BFMTV.

Глава французской дипломатии изложил стратегию Парижа, основанную на трех принципах: твердость с Россией, солидарность с Украиной и диалог.

"Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия. Это не может быть заявлено более четко. Моя немецкая коллега сказала: "Ни шага больше!", я использую это это выражение", – сказал Ле Дриан.

Любая ошибка Владимира Путина приведет к серьезным последствиям и приведет к мощным санкциям, вся Европа находится едина в этом смысле, уверен Ле Дриан.

По его словам, российский президент хочет контролировать свое "ближнее зарубежье", расширить "зону влияния" и считает Украину частью и основным камнем преткновения своего плана.

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