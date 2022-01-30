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США и ЕС прорабатывают альтернативные маршруты поставок газа в Европу

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  • 30.01.2022, 18:48
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США и ЕС прорабатывают альтернативные маршруты поставок газа в Европу

Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона.

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова в воскресенье, 30 января, приводит РИА Новости.

Он отметил, что Министерство обороны и администрация США обсуждают этот вопрос со странами по всему миру на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины.

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