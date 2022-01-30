США могут ввести санкции против РФ авансом

США могут ввести санкции против РФ авансом13
- 30.01.2022, 19:21
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Об этом заявил глава международного комитета сената США.
Часть санкций в отношении России, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены «авансом». Об этом глава международного комитета сената США Роберт Менендес рассказал в интервью телеканалу CNN.
Он пригрозил России превентивным введением подобных мер и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации.
При этом Менендес заявил, что выступает за сохранение в качестве ограничительной меры возможности отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.