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США могут ввести санкции против РФ авансом

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  • 30.01.2022, 19:21
  • 3,542
США могут ввести санкции против РФ авансом

Об этом заявил глава международного комитета сената США.

Часть санкций в отношении России, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены «авансом». Об этом глава международного комитета сената США Роберт Менендес рассказал в интервью телеканалу CNN.

Он пригрозил России превентивным введением подобных мер и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации.

При этом Менендес заявил, что выступает за сохранение в качестве ограничительной меры возможности отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

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