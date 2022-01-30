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В Португалии проходят досрочные выборы в парламент

  • 30.01.2022, 19:45
В Португалии проходят досрочные выборы в парламент

На 230 мест в Собрании республики претендуют более 20 политических сил.

В Португалии в воскресенье проходят досрочные выборы в парламент. Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза объявил об их проведении после того, как осенью парламент не смог утвердить государственный бюджет на 2022 год, представленный социалистическим правительством премьер-министра Антониу Кошты, передает euronews.com.

Избирательные участки открылись в восемь 8 утра по местному времени и закроются в 19 часов. Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

На 230 мест в Собрании республики претендуют более 20 политических сил. Эксперты отмечают, что основная борьба развернется между Социал-демократической партией и Социалистической партией Португалии.

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