Слуцкий пивзавод ликвидирован окончательно

Слуцкий пивзавод ликвидирован окончательно4
- 30.01.2022, 20:02
- 1,510
Не прошло и 13 лет.
ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» больше не существует. 24 января этого года его исключили из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает kurjer.info.
Экономический суд Минской области завершил ликвидацию открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод». Это произошло 21 декабря 2021 года. Напомним, что пивзавод признали банкротом в сентябре 2020 года.
Имущество пивзавода — градирню — не продали. Её выставляли на аукцион, но желающих купить этот лот не нашлось. Минский облисполком решил передать градирню вместе с пристройкой на баланс Слуцкого ЖКХ.
«Остались непогашенными требования кредиторов ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» на общую сумму 2 352 231 руб. 76 коп.», — говорится в документе областного суда.