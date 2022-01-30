Слуцкий пивзавод ликвидирован окончательно 4 30.01.2022, 20:02

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Не прошло и 13 лет.

ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» больше не существует. 24 января этого года его исключили из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает kurjer.info.

Экономический суд Минской области завершил ликвидацию открытого акционерного общества «Слуцкий пивоваренный завод». Это произошло 21 декабря 2021 года. Напомним, что пивзавод признали банкротом в сентябре 2020 года.

Имущество пивзавода — градирню — не продали. Её выставляли на аукцион, но желающих купить этот лот не нашлось. Минский облисполком решил передать градирню вместе с пристройкой на баланс Слуцкого ЖКХ.

«Остались непогашенными требования кредиторов ОАО «Слуцкий пивоваренный завод» на общую сумму 2 352 231 руб. 76 коп.», — говорится в документе областного суда.

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