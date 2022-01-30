А Россия молчит 2 Александр Минкин

30.01.2022, 20:09

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Александр Минкин

Лукашенковский пропагандист Азаренок назвал русских шавками.

Мой друг, крупнейший коллекционер и знаток Высоцкого, прислал ссылку: мол, посмотри. Включил, безусловно ожидая чего-то хорошего, и ожидание оправдалось. Видео начинается с песни — с мольбы к Владимиру Высоцкому: «Неужто нельзя было дольше пожить?!» Да, это горячее желание миллионов. Но в следующую секунду на экране появился ведущий, и мир (на экране) перевернулся вверх ногами.

ВЕДУЩИЙ АЗАРЁНОК. Владимир Семёнович, вчера у него день рождения был, ему бы 84 исполнилось, вполне можно было б жить ещё. Уверен: он бы ни в какую партию не вступал. А ещё Владимир Семёнович Батьку бы поддерживал, по-мужски, по-человечески, потому что он не любил, когда наполовину или когда прервали разговор, когда стреляют в спину.

Это серьёзно или это такой юмор? Мысль, что Высоцкий мог бы поддерживать жестокого правителя, по приказу которого в городах Беларуси были избиты тысячи мирных людей…

Увы, рычащая интонация ведущего исключает надежду, что это юморист, что это талантливая пародия на оголтелую пропаганду. Хотя порой звучат такие смешные словесные конструкции, как «Ну конечно, приправлено всё любимыми либеральными дубинками там, где у демократов смысл жизни спрятался» — но злое выражение лица говорит: это не юмор.

Вот фрагмент, который исключает все сомнения и толкования. Цитируется вопрос одного из наших самых популярных блогеров: «Может ли то, что сейчас происходит в Беларуси, повториться в России?» И следует ответ любимого телепропагандиста президента Лукашенко:

АЗАРЁНОК. Чует, собака! (Это он так называет Юрия Дудя. — А.М.) Считайте это моим политическим прогнозом: может! Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону, готовьтесь, шавки, будете сидеть, будете видео покаянное записывать. Белорусизация России — непреодолимая реальность. Рядовые белорусские разработки по вышибанию измены и тли будут востребованы. И Владимир Семёнович это бы поддержал, сказал бы: так им, сволочам, и надо.

Граждан России обзывает шавками белорусский парень, грозит тюрьмой. И не пьяный дурак на улице, а трезвый телеведущий на госТВ. Но эта белорусизация у нас пока еще не реальность, а лишь мечты любимого лукашенковского бойца. Сбудутся?

Мы видели, что такое «рядовые белорусские разработки по вышибанию измены и тли». Это шокирующие жестокие избиения мирных безоружных людей, которые ничего не громили, не поджигали. Вся их вина была в том, что они выходили на улицы своих городов.

Может, всё же шутит? Но никаких сомнений не остаётся, когда этот ражий Азарёнок говорит: «Но вы дождётесь, полицаи и власовцы, что в полный голос зазвучат великие стихи», а дальше полностью звучат знаменитые стихи Константина Симонова, которые кончаются так:

Так убей же хоть одного.

Так убей же его скорей.

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей.

Эти стихи Симонов написал в 1942 году. Эти стихи звали на смертный бой, звали убивать немецких оккупантов. Спустя 80 лет этот Азарёнок хочет прийти сюда и этим методом наводить здесь порядок, орднунг.

Прийти сюда? Но ведь он уже здесь. Мы живём в Союзном государстве: Россия+Беларусь. Беларусь — наш единственный стопроцентный союзник. По экономике нам от такого союзника минус; по войне, если случится, — ноль. По репрессиям? — а нам это надо? Зачем нам зверские избиения мирных граждан?

А скольких граждан России этот Азарёнок готов записать в полицаи и власовцы? Декабрьский соцопрос показал: у нас деятельность президента одобряют 65%, не одобряют 34%. Значит, неодобряющих около 35 миллионов. Тяжело будет.

Почему только Высоцкий и Симонов призваны идти в бой за «белорусизацию России»? На экране пропагандист, который, кажется, вот-вот лопнет от ненависти и злобы. Он может призвать на подмогу Пушкина, Льва Толстого, Чайковского — все встанут из гробов и — вперёд, за Луку.

Это очень удобно. Живые граждане Беларуси бегут, а мёртвые гении не убегут, их можно взять на службу, да ещё и бесплатно. За минувшие полтора года из Беларуси сбежало 200 тысяч человек. В России, которая в 15 раз больше по населению, такая политика привела бы к бегству трёх миллионов.

Именно случайно увиденная программа Азарёнка, где он изрыгает проклятия (пока бессильные), побудила меня найти в YouTube ролик, который вызвал у него такую ярость. Он называется «Как жить, если лишают Родины». Там нет политических конкурентов Лукашенко, там рабочие, пенсионерка, две спокойные смешливые дамы средних лет, молодой айтишник, 40-летний мужик, отслуживший в ВДВ, — это вообще не политики. Невольно вспомнишь бегство миллионов из России в период Гражданской войны. Белые офицеры, Белая гвардия — действительные враги большевиков — составляли очень малый процент эмиграции. Большинство беглецов составляли абсолютно мирные люди.

В фильме «Как жить, если лишают Родины» Юрий Дудь говорит с белорусскими беженцами трёх поколений. Все они ещё недавно были далеки от политики, занимались своим делом, а старая женщина, которой под 70, даже агитировала за Лукашенко на последних выборах. Только после того, как она увидела жуткое насилие на улицах родной страны, она бежала.

Россия и Беларусь (формально) как бы одна страна с двумя правителями. И вот наш ближайший союзник мечтает зачистить Россию — прийти сюда под откровенные призывы к насилию и даже убийству.

Возможно, подобная ярость бытует на ТВ Грузии или Киева, но и наше ТВ о них говорит очень жёстко; тут взаимность; их лидеры не клянутся в любви к России и её президенту. А Лукашенко именно клянётся в любви к нашей стране и к нашему президенту — последние полтора года.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Лавров дал полуторачасовое интервью четырём российским радиостанциям. Ничего нового и тем более сенсационного он, как и полагается дипломату, не сказал. Сенсацию содержал вопрос одного из интервьюеров — главного редактора «КП» Сунгоркина: «За решёткой в Беаруси находится 458 граждан России. Что делается для их вызволения?».

458! Это не воры, не бандиты, не террористы, не торговцы наркотиками. Они виноваты только в том, что не понравились белорусским властям.

Что было бы, если бы полтысячи наших граждан оказались арестованными в Литве или в США — и, подчеркнём, не за наркотики, воровство и прочее, а за то, что они политически не угодны или вообще ни за что? Что бы сделала Америка, если какой-нибудь её союзник или несоюзник бросил в тюрьму полтысячи граждан США? Что сделал бы Рамзан Кадыров, окажись за решёткой в Беларуси 458 чеченцев? А Россия молчит.

Финал этой белорусской телепрограммы совершенно фантастический. На полную громкость звучит знаменитая песня Высоцкого «Охота на волков»:

Я из повиновения вышел,

За флажки! Жажда жизни сильней!

Только сзади я радостно слышал

Удивлённые крики людей!

Рвусь из сил и из всех сухожилий,

Но сегодня не так, как вчера,

Обложили меня, обложили!

Но остались ни с чем егеря!

А на экране в это время чёрные фигуры белорусского ОМОНа и сам Лукашенко с автоматом. И сделано так, что это он из повиновения вышел, это он — борец за свободу, это на него охотятся злые егеря.

Такое фантастическое использование Высоцкого — это, конечно, чёрный юмор. Нам пока смешно, белорусам совсем не смешно.

Александр Минкин, «Московский комсомолец»

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