Болельщики БАТЭ перестали доверять Капскому
- 30.01.2022, 20:17
Некоторые давно разочаровались, для кого-то последней каплей стал поход к Лукашенко.
В пятницу Андрей Капский посетил выступление Лукашенко, проходившее во Дворце Республики.
Более того, после послания бывшего президента НОК руководитель БАТЭ еще и поделился эмоциями от увиденного и услышанного, пишет «Трибуна».
Нам была интересна реакция на произошедшее тех, кто следил или продолжает следить за борисовским клубом. Делимся наблюдениями.
Мнения болельщиков ожидаемо разделились – были те, кого сильно задело такой поступок со стороны главы БАТЭ.
Можно было заметить и комментарии, где болельщики продолжают искать хоть что-то хорошее в клубе и верить в его игроков, но уже точно никакого доверия Капскому.
Некоторым и поход Андрея Капского во дворец не понадобился, чтобы разочароваться в команде.
Были и те, кто вспоминал времена клуба, когда болеть за него было не стыдно. Безусловно, это время ассоциируется с Анатолием Капским во главе БАТЭ.
Понять можно и тех, кто после событий 2020 года решил не следить за белспортом.
Упомянули в комментариях и народный клуб «Крумкачы».
Отец Михаила Грабовского тоже присоединился к обсуждению.
Ну а насколько поможет клубу присутствие руководителя на подобных мероприятиях, увидим позже.