Болельщики БАТЭ перестали доверять Капскому 30.01.2022, 20:17

Некоторые давно разочаровались, для кого-то последней каплей стал поход к Лукашенко.

В пятницу Андрей Капский посетил выступление Лукашенко, проходившее во Дворце Республики.

Более того, после послания бывшего президента НОК руководитель БАТЭ еще и поделился эмоциями от увиденного и услышанного, пишет «Трибуна».

Нам была интересна реакция на произошедшее тех, кто следил или продолжает следить за борисовским клубом. Делимся наблюдениями.

Мнения болельщиков ожидаемо разделились – были те, кого сильно задело такой поступок со стороны главы БАТЭ.

Можно было заметить и комментарии, где болельщики продолжают искать хоть что-то хорошее в клубе и верить в его игроков, но уже точно никакого доверия Капскому.

Некоторым и поход Андрея Капского во дворец не понадобился, чтобы разочароваться в команде.

Были и те, кто вспоминал времена клуба, когда болеть за него было не стыдно. Безусловно, это время ассоциируется с Анатолием Капским во главе БАТЭ.

Понять можно и тех, кто после событий 2020 года решил не следить за белспортом.

Упомянули в комментариях и народный клуб «Крумкачы».

Отец Михаила Грабовского тоже присоединился к обсуждению.

Ну а насколько поможет клубу присутствие руководителя на подобных мероприятиях, увидим позже.

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