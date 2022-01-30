Ученые открыли удивительное свойство фиолетового картофеля

Ученые открыли удивительное свойство фиолетового картофеля8
- 30.01.2022, 20:22
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Содержание особых веществ в корнеплоде позитивно сказывается на организме человека.
Американские ученые из Университета штата Пенсильвания открыли фенольные кислоты и антоцианы в китайском трюфеле - картофеле с уникальной фиолетовой кожурой. Исследования были опубликованы в издании Food News.
Содержание особых веществ в корнеплоде позитивно сказывается на организме человека, защищая стенки толстой кишки от возможных новообразований, в том числе и раковых опухолей. Также китайский трюфель способен предотвратить возникновение диабета и является профилактическим средством от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ранее эндокринолог Михалева назвала способствующие снижению давления продукты. Так, врач уже отмечала пользу фруктов и сухофруктов, а также молока и картофеля, употребляемого в профилактических целях.