В Польше фура из Беларуси врезалась в автопоезд и загорелась

В Польше фура из Беларуси врезалась в автопоезд и загорелась4
- 30.01.2022, 20:37
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Фотофакт.
Один водитель погиб, второй получил тяжелые травмы при столкновении двух фур на польской трассе Августов — Белосток.
Происшествие случилось утром 30 января. После столкновения одна из фур загорелась. В результате ДТП один водитель погиб на месте происшествия, второго в тяжелом состоянии госпитализировали.
Как сообщает Newgrodno.by, одна из фур была с белорусскими регистрационными знаками, ее водитель погиб. По предварительной информации, авария произошла по его вине — начал обгон под горку через двойную сплошную.
На месте происшествия работали 17 пожарных расчетов.