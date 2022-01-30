В Польше фура из Беларуси врезалась в автопоезд и загорелась 4 30.01.2022, 20:37

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Фотофакт.

Один водитель погиб, второй получил тяжелые травмы при столкновении двух фур на польской трассе Августов — Белосток.

Происшествие случилось утром 30 января. После столкновения одна из фур загорелась. В результате ДТП один водитель погиб на месте происшествия, второго в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщает Newgrodno.by, одна из фур была с белорусскими регистрационными знаками, ее водитель погиб. По предварительной информации, авария произошла по его вине — начал обгон под горку через двойную сплошную.

На месте происшествия работали 17 пожарных расчетов.

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