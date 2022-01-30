В ЕС раскрыли подробности новых санкций против России 2 30.01.2022, 20:46

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Они нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе.

В рамках работы по сдерживанию России Евросоюз продвинулся в подготовке ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе. Об этом в своем блоге заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Раскрывая подробности новых санкций против Москвы, он указал, что в Европе также рассматривают меры экспортного контроля, которые будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций».

Боррель добавил, что ЕС должен быть готов к возможной неудаче дипломатии. «Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», — отметил он.

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