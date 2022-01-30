С декабря 2021-го в БГУ уволили более полусотни ученых 3 30.01.2022, 21:16

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Больше всего ученых уволили с факультета радиофизики и компьютерных технологий.

С декабря 2021-го в БГУ уволили не менее 55 человек (часть этих людей уволились сами под давлением администрации). Больше всего с факультета радиофизики и компьютерных технологий — 10. Среди уволенных — профессора, доценты, преподаватели и научные сотрудники, передает euroradio.fm.

Увольнения по политическим причинам происходят и в других университетах. В отчете упоминаются Белорусский национальный технический университет и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

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