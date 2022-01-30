В Польше 2021 год стал рекордным по объему ипотечных кредитов 30.01.2022, 21:25

Рост на 40%.

По данным польского Бюро кредитной информации, в 2021 году в Польше общий объем ипотечных кредитов составил 88,7 миллиарда злотых (19,5 млрд евро). Это исторический рекорд, а по сравнению с 2020 годом рост на 40%, передает «Польское радио».

Как отмечает глава Бюро кредитной информации Мариуш Холева, в прошлом году на стоимость кредита на покупку жилья повлияло, в первую очередь, увеличение на 14% средней суммы ипотечного кредита. В декабре средний размер такого кредита составил 349 тысяч злотых (76,5 тысяч евро). «Это прямой результат роста цен на рынке недвижимости. Например, цены в Варшаве выросли на 10% на первичном рынке, а на вторичном – более чем на 11%», – уточнил Мариуш Холева. По его словам, вторая причина рекорда ипотек в Польше в прошлом году – это высокий спрос со стороны заемщиков, обусловленный благоприятными макроэкономическими условиями. «Сохраняющиеся в течение многих месяцев исторически низкие процентные ставки побуждали поляков брать кредиты. Затраты по кредитам были низкими, а кредитоспособность потенциальных заемщиков высока», – пояснил глава Бюро кредитной информации. В результате клиенты банков могли брать ипотечные кредиты на более высокие суммы. Кредитные обязательства на сумму свыше 500 тысяч злотых (109,6 тысяч евро) составили в 2021 году более 28% всех предоставленных ипотечных кредитов.

Бюро кредитной информации также сообщило, что в 2021 году поляки погашали все виды кредитов и займов лучше, чем в предыдущие годы. По оценке экспертов, улучшение этой ситуации обусловлено, в частности, смягчением экономических последствий пандемии путем фискального стимулирования, а также более жесткими условиями предоставления кредитов банками.

Согласно прогнозам Бюро кредитной информации, в этом году не будет другого рекорда в секторе кредитов, а стоимость выданных жилищных кредитов снизится на 9,8%. Охлаждение настроений на кредитном рынке в ближайшее время повлияет несколько факторов. «Повышение процентных ставок ослабляет кредитоспособность лиц, претендующих на финансирование в банках. Рост расходов домашних хозяйств, связанные с высокой инфляцией, также негативно повлияют на спрос на ипотеку. Вероятная стабилизация цен на рынке недвижимости ослабит давление на рост стоимости ипотечного кредита», – считает Мариуш Холева.

Несмотря на прогнозируемое снижение, стоимость кредитов в 2022 году будет выше, нежели до пандемии и в период предыдущего жилищного бума с 2005 по 2008 год. Бюро кредитной информации призывает потребителей разумно брать кредиты, особенно с риском дальнейшего роста процентных ставок и высокой инфляции.

Согласно опросу, проведенному Бюро кредитной информации в середине января текущего года, почти половина поляков (48%) опасается, что в ближайшие три месяца их финансовое положение ухудшится. У 80% опрошенных опасения связаны с увеличением постоянных расходов на проживание, платежи за газ, электричество и воду.

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