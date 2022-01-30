НАТО призывает Европу диверсифицировать источники энергоносителей 30.01.2022, 21:51

Россия поставляет в ЕС примерно треть потребляемого блоком газа.

Европе необходимо диверсифицировать источники энергоносителей, заявил в воскресенье глава НАТО.

Россия сконцентрировала у границ Украины около 120 тысяч военнослужащих и потребовала от западного оборонного альянса вывести войска из Восточной Европы и не допустить вхождения Украины в НАТО, передает «Голос Америки».

Представители США заявили в субботу, что Россия доставила в войска предметы медицинского назначения для лечения пострадавших в возможном конфликте.

Москва утверждает, что не планирует вторжения, но заявила в воскресенье, что попросит НАТО уточнить, намерен ли альянс выполнить ключевые обязательства в сфере безопасности, ранее заявив, что ответ альянса на ее требования не был достаточно подробным.

США подчеркнули, что НАТО не выведет войска из Восточной Европы и не будет закрывать двери для Украины, но выразили готовность обсудить такие вопросы, как контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия.

Вашингтон уже несколько недель стремится достичь соглашения с европейскими партнерами по пакету жестких мер в случае нападения России на Украину.

Россия поставляет в ЕС примерно треть потребляемого блоком газа, и любые сбои в поставках могут усугубить существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива.

«Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, поскольку она демонстрирует уязвимость чрезмерной зависимости от одного поставщика природного газа, и именно по этой причине союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сфокусироваться на диверсификации поставок», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Великобритания заявила в воскресенье, что она расширит охват собственных возможных санкций в законопроекте, который будет рассматриваться в ближайшие дни.

«Нам кажется весьма вероятным, что он (президент РФ Владимир Путин)собирается вторгнуться в Украину. Вот почему мы делаем все возможное с помощью сдерживания и дипломатии, чтобы убедить его отказаться от этого», – заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC.

Трасс, которая посетит Украину и Россию в ближайшие две недели, заявила телеканалу Sky News, что предлагаемый законопроект позволит британским властям подвергать санкциям гораздо более широкий круг объектов, «чтобы не было никого, кто мог думать, что они будут защищены от этих санкций».

Отвечая на вопрос, могут ли новые полномочия включать возможность конфискации собственности в Лондоне, Трасс заявила BBC: «Ничто не исключается».

Американская аналитическая организация «Центр за американский прогресс», заявила, что британские власти столкнутся с проблемой при вытеснении из Лондона богатых россиян, связанных с Кремлем, учитывая тесные связи «между российскими деньгами и правящей Консервативной партией, прессой, сферой недвижимости и финансовой индустрией».

Комментируя это, Трасс сказала: «Существует реальная угроза свободе и демократии в Европе. И это важнее, чем краткосрочные экономические выгоды, как для Соединенного Королевства, так и для наших европейских союзников».

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