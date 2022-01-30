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Необычный белорусский флаг появился на акции в Киеве

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  • 30.01.2022, 22:10
  • 4,048
Необычный белорусский флаг появился на акции в Киеве

Фотофакт.

Активистка Мария Гриц решила поддержать политзаключенных и их семьи, и нанесла имена задержанных и осужденных по политическим мотивам на белое полотнище. Имена писала посередине красной краской. Получился бело-красно-белый флаг, рассказывает @by_culture.

Фамилии Мария писала от руки. Вспомнила всех, кто преследовался по политическим мотивам, начиная с 1996 года.

"Когда я писала имена, то удивлялась, сколько семей заключено. Часто видела в списке сыновей и отцов, или супругов, братья были. От этого сжималось сердце", — рассказала Мария.

Ее во время протестов также задерживали. Сейчас она в Киеве. После переезда, говорит, перестала получать от политзаключенных письма.

"Поэтому постаралась хоть так передать им лучик поддержки. Может, их родные увидят этот флаг и почувствуют мою с ними солидарность", — отметила Мария.

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