Швеция стала чемпионом Европы по гандболу, сбросив с трона Испанию 30.01.2022, 22:18

Беларусь показала худший результат в финальных турнирах ЧЕ за всю историю.

Сборная Швеции стала чемпионом Европы-2022 по гандболу. В финале шведы на последних секундах вырвала победу у сборной Испании.

Весь поединок проходил в равной борьбе, где максимальное преимущество одной из команд по ходу матча составляло не более чем в два мяча - все разы так лидировали шведы. Однако после первого тайма минимальное преимущество было у триумфаторов прошлого ЧЕ сборной Испании 13:12.

Кульминацией финала стали последние секунды, когда при равном счете Швеция заработала право на семиметровый. Этот бросок стал последним в матче и оказался точным в исполнении шведа Никласа Экберга. В итоге победа Швеции 27:26.

Этот титул чемпионов Европы стал для шведской сборной пятым в истории.

Напомним, на этом ЧЕ выступала и Беларусь, однако белорусы не смогли преодолеть группу. Белорусская команда заняла 17-е место на чемпионате Европы-2022. 17-е место — это худший результат сборной Беларуси в финальных турнирах чемпионатов Европы за всю историю.

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