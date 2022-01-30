Бывшая газета Пашиняна назвала кандидата в президенты Армении 1 30.01.2022, 22:36

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке 23 января.

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинет министра высокотехнологичной промышленности страны Ваагна Хачатряна на пост президента, сообщила газета «Айкакан жаманак» со ссылкой на собственную информацию. Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был главным редактором газеты с 1999 по 2008 годы сейчас издание принадлежит семье премьера.

Ваагн Хачатрян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года, до этого он был членом правления «Армэкономбанка». С 1992 по 1996 годы министр был мэром Еревана, а с 1996 по 1999 годы — депутатом Национального собрания. Господин Хачатрян был советником первого президента Армении Левона Тер-Петросяна (1996–1998).

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке 23 января. Он связал это решение с тем, что не способен влиять на политику страны и вопросы войны и мира. 30 января истекает срок, в течение которого президент мог отозвать заявление об уходе. Если он не сделает этого, то обязанности президента примет спикер Национального собрания Ален Симонян.

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