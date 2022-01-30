Минчанин чуть не поверил мошеннице из приложения для знакомств 30.01.2022, 22:52

Она предлагала купить билеты в театр на липовом сайте.

Кажется, интернет-мошенники нашли новый способ красть платежные данные ваших карточек. На этот раз они выискивают жертв на еще более незащищенных тропах — тропах любви. А конкретно — в Tinder. Ну а дальше начинается интересное — предложение пойти в театр (правда, несуществующий), покупка билетов на липовом сайте… Но обо всем по порядку.

Андрей, как и многие современные парни, решил познакомиться с какой-нибудь приятно-привлекательной девушкой в интернете. Для этого скачал всем известное приложение, сделал несколько движений пальцами и наткнулся на профиль яркой брюнетки по имени Юлия. Поставил лайк, за ним случился мэтч, пишет «Онлайнер».

— Она сразу же предложила общаться в Telegram. Мы переписывались примерно один день, она рассказывала, как тоннами читает литературу, постоянно ходит по выставкам и театрам. Жаловалась, что в наше время мало хороших парней (таких как я, разумеется). В общем, психологически обрабатывала… — рассказывает читатель.

В какой-то момент Юлия перешла к серьезному наступлению — позвала на свидание в театр. Мол, она и так планировала посетить один спектакль и уже даже купила на него билет. Почему бы не посмотреть его вместе? Тем более и местечко рядом еще свободно. Осталось только оплатить — и романтическому вечеру быть.

— Девушка скинула ссылку на сайт некоего Драматического театра. Спектакль назывался «Хорошо, очень!». Билет на него стоил 75 рублей. Меня сразу смутило, что старт мероприятия был заявлен на 20 часов: сколько ходил, всегда спектакли начинались в 19:00. Дальше стал гуглить, что это за пьеса. Оказалось, она про брежневские времена, хотя на афише с сайта актеры одеты в костюмы а-ля Ревизор.

Но это еще не все странности, на которые обратил внимание Андрей. Например, на главной странице почему-то изображен Одесский оперный театр, а в одном из спектаклей, если верить фотографиям, играет Хью Джекман. Как известного голливудского актера занесло на белорусскую сцену, история умалчивает.

Кроме того, у загадочного Драматического театра оказалось целых три филиала по всей стране — в Минске, Бресте и Гомеле. Их адреса совпадали с реальными театрами — Драматическим театром белорусской армии, Брестским академическим театром драмы и Гомельским областным драмтеатром. Правда, в их афишах либо и вовсе не было никаких спектаклей на нужную дату, либо были совершенно другие.

Ну и напоследок: во всех трех театрах список свободных мест на абсолютно любую постановку был одинаковым.

— Я понял, что наткнулся на мошенников. Если бы я ввел CVV своей карты на странице оплаты, они бы списали с нее все деньги. Поэтому я соврал, что на днях обналичил ее и не могу купить билет на сайте. Спросил, есть ли другие способы, на что получил ответ: кассы не работают из-за ковида, только онлайн. Попросила пополнить,— восстанавливает хронологию событий минчанин.

В день спектакля парень снова зашел на сайт и увидел, что его заменили на другой — «Черевички». Начало сместилось на 20:30, а цена билета увеличилась на 5 рублей.

— Я спросил у Юли, все ли в силе. Все-таки постановку заменили. Она заверила, что все равно пойдет. Я попросил у нее номер телефона для того, чтобы созвониться и встретиться заранее. Она долго сопротивлялась, придумывая разные предлоги, но потом все-таки скинула. Правда, трубку снял какой-то мужчина. Девушка объяснила это тем, что специально написала три неправильные цифры, чтобы «не трезвонил, так как она занята». Но по-прежнему предлагала составить ей компанию. На это я, конечно, не пошел.

На этом романтическое общение пары закончилось. Обмануть Андрея не удалось: человек прожженный, да и с театральной жизнью Минска знаком. Но что, если бы Юле попался несведущий мужчина? Наверняка лишился бы кругленькой суммы денег.

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