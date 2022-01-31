Украинские военные освоили гранатометы SMAW D 1 31.01.2022, 8:07

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Фото:АрміяInform

Эффективность данного оружия в разы выше, чем у гранатометов, стоящих сейчас на вооружении в ВСУ.

Украинские военные освоили гранатометы SMAW D (M 141). Их Украине предоставили США как военную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Первый день военные изучали теорию, а следующий уже стреляли. Активное участие в подготовке украинских специалистов приняла миссия США Joint Multinational Training Group-Ukraine.

«По словам одного из участников курса, гранатомет достаточно легок в использовании. Из него можно быстро научить стрелять в кого угодно. А эффективность данного оружия в разы выше, чем у гранатометов, стоящих сейчас на вооружении в ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что уже на следующей неделе в Международный центр миротворчества и безопасности прибудет еще более 20 военных из разных подразделений, чтобы получить необходимые знания и навыки работы с гранатометом SMAW D.

SMAWD ( M141) — это легкий, одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения легкобронированной техники и укреплений противника. Эффективная дальность стрельбы составляет до 500 метров.

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