Когда нечего сказать в ответ 2 31.01.2022, 8:15

9,890

Все действия белорусских властей привели лишь к обратной реакции.

Новый год начался для Беларуси исключительно неблагоприятными экономическими знамениями. С учетом наметившегося глобального экономического спада из-за ковида прошлогоднее экспортное чудо вряд ли получится повторить.

А последствия санкций, которые Беларусь ощущает уже с первых дней нового года, грозят экономике серьезными проблемами. И, судя по наметившейся тенденции, с течением времени этих проблем будет только больше, пишет сайт «Белорусы и рынок»

Уязвимый транзит

«Добрососедские отношения» Беларуси с Литвой достигли уже такого критического уровня, что Вильнюс готов пойти на серьезные убытки, чтобы досадить белорусским властям. И как близкий сосед Литва, конечно, лучше других знает, чем можно уязвить больнее. Поэтому ее решение о разрыве с 1 февраля договора на транзит белорусского калия может стать самой серьезной санкцией из всех, какие до сих пор вводил против белорусских властей Запад.

Конечно, вряд ли транзит прекратится одномоментно. Упавшую эстафетную палочку в Литве могут перехватить частные компании-перевозчики. Но, с другой стороны, ведь не затем литовское правительство подставило государственные железные дороги, чтобы позволить частным компаниям снимать сливки. А с учетом объемов транзита одна только угроза его прекращения может нанести «Беларуськалию» и белорусской экономике серьезный ущерб.

Начало года — время, когда заключаются долгосрочные контракты на поставку калийных удобрений. Для «Беларуськалия» это Китай, Индия и норвежская Yara. При этом Yara, которая обеспечивала «Беларуськалию» 10–15 % доходов, уже объявила об отказе от продолжения отношений.

Индия и, особенно Китай, конечно, меньше подвержены политической конъюнктуре. Но это значит, что они всего лишь не станут делать громких заявлений о прекращении отношений. Просто Белорусская калийная компания может оказаться исключенной из пула избранных поставщиков, потому что для подписания долгосрочного контракта поставщик как минимум должен гарантировать возможность поставки. А когда над единственным доступным белорусскому калию маршрутом нависла угроза закрытия, никакие гарантии не могут быть убедительными.

Альтернативные маршруты доставки настолько сомнительны, что даже белорусское правительство уже перестало о них вспоминать. Альтернативными маршрутами хорошо было хвастаться, пока угроза прекращения транзита носила теоретический характер. Но никакие братские чувства не помогут российским портам обзавестись дополнительными мощностями для перевалки белорусских калийных удобрений, учитывая, что этих мощностей не хватает даже для российских удобрений. Можно попробовать потеснить «Уралкалий», но вряд ли он добровольно пойдет на это ради главного конкурента.

А ведь калийные удобрения — это не только налоги и благополучие «Беларуськалия». Хотя и то и другое тоже имеет значение. Экспорт калийных удобрений — второй по значению внешний источник валюты, который обеспечивает и пополнение золотовалютных резервов, и выплаты по внешним долгам. В год, когда Минску предстоит выплатить кредиторам 3,2 млрд долларов, его сокращение может оказаться критичным. Даже с учетом переговоров об очередном рефинансировании российского долга.

На этот год Всемирный банк прогнозирует белорусской экономике спад на 2,8 %, а дружественные евразийские фонды предсказывают инфляцию не ниже 10 %. Но даже такие прогнозы сохранят актуальность, только если количество санкций останется неизменным. А для этого белорусским властям еще нужно будет хорошенько постараться, потому что на весну было объявлено о подготовке шестого пакета, который, судя по анонсам, более угрожающий, чем все предыдущие вместе взятые.

Когда нечего сказать в ответ

Пока западные санкции были по большей части символическими, белорусские власти не стеснялись в выражениях. Но последствия асимметричных ответов оказались прямо противоположными тем, на которые они рассчитывали. Посадка самолета обернулась четвертым пакетом санкций, а миграционный кризис — пятым. Даже частичное перенаправление транзита нефтепродуктов на российские порты не поставило литовскую экономику на колени. А контрсанкции, которые правительство ввело с начала года против импортного продовольствия, вообще оказались скорее средством для перераспределения внутреннего рынка.

За неделю, которая прошла со времени решения литовского правительства, придумать достойный ответ Минск так и не смог. Белорусские власти предпочитают делать вид, что ни о каких угрозах транзита они не слышали. И даже государственные медиа проявляют необыкновенную для себя сдержанность и вообще стараются лишний раз об этом решении не упоминать.

Дело в том, что все доступные для себя варианты ответа белорусские власти уже исчерпали. И сейчас в их арсенале мало что осталось. А от тех ответов, которые еще есть в резерве, сопутствующий ущерб может оказаться большим, чем из-за самих санкций.

Попытка перекрыть транзит между Литвой и Украиной, которым Минск уже угрожал в более благополучные для себя времена, может спровоцировать вынужденные украинские санкции против Беларуси. А торговая война любых масштабов несет риск вообще закрыть для белорусских товаров границы с ЕС.

Остается еще иностранный бизнес, последствиями для которого белорусские власти уже давно пытаются напугать Запад. Но любые санкции против работающих в Беларуси западных компаний ударят по белорусской экономике раньше, чем их заметят в ЕС. А после того как все-таки заметят, ударят еще раз — уже в виде дополнительных санкций. То есть в лучшем случае официальный Минск может получить чувство легкого морального удовлетворения, но оно не окупит материальных убытков.

Запад, похоже, окончательно разочаровался в любых формах диалога с белорусскими властями. И единственный язык, на котором он собирается дальше разговаривать с официальным Минском, — это язык санкций. Чтобы западные оппоненты пересмотрели свою политику, Минску нужно предложить что-то более существенное, чем конституционная реформа. И чем дольше белорусские власти будут тянуть со своими предложениями, тем труднее потом будет завязать конструктивный диалог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».