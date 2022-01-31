Политолог: Лукашенко могут пожертвовать 17 31.01.2022, 8:22

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андрей суздальцев

Диктатор слишком активен и опасен.

Российский политолог Андрей Суздальцев в статье на сайте politoboz.com выразил мнение, что Лукашенко добивается войны с Украиной:

— Теоретически белорусский командующий может позабавиться организацией провокации на украинской границе. Но здесь есть определенные сложности и риски. Дело в том, что в данном случае простой перестрелкой не обойтись. Чтобы провокация удалась, Лукашенко должен устроить вполне реальный и даже кровавый бой с привлечением артиллерии и авиации, что трудно сделать за спиной России. Напомним, что даже в разгар миграционного кризиса в той же Польше имелось твердое мнение, что заказчиком миграционной аферы являлась Москва. Иными словами, любая провокация Лукашенко будет восприниматься в мире в качестве агрессии со стороны России.

Политолог считает, что Москва не собирается в этом поддерживать белорусского диктатора:

— Что произойдет в случае провокации? Здесь нет иллюзий. Российская сторона мгновенно согласует с НАТО факт провокации и уклонится от боестолкновения, что правильно, так как следующим шагом может стать Третья мировая война. В свою очередь, Лукашенко останется в статусе европейского Ким Чен Ына, которым можно пожертвовать, так как слишком активен и опасен. Такой исход устроит буквально всех, кроме, пожалуй, самогО неугомонного товарища в мундире генералиссимуса.

Итак, белорусский авторитарный режим исчерпал все возможности для выживания, и сейчас Лукашенко играет в очень опасную и бессмысленную для себя игру в «войнушку». Его надежды на «маленькую победоносную войну», в которой он не примет участие, но получит большие бонусы, наивны и глупы. Воевать – это не голоса на выборах воровать и потом безоружный народ геноцидить. Можно буквально потерять голову…

Нельзя допустить, чтобы Лукашенко поджигал войну в Европе. Нет войне!

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