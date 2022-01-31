«Они мне втюхивают эту помощь» 9 31.01.2022, 8:36

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Истории взрослых белорусов, которые берут деньги у родителей.

Оплатить учебу, устроить свадьбу, помочь с жильем — такая поддержка от родителей в нашем обществе считается нормой. В идеальном мире «ниточка» в какой-то момент обрывается, и взрослые дети начинают помогать своим пожилым родителям. Но жизнь — штука более сложная. Так появляются истории о пенсионерах, которые содержат своих взрослых сыновей и дочерей.

Тема родительской помощи, как мы и предполагали, для белорусов оказалась довольно болезненной. Каждый второй готов делиться историями о том, как брат/друг/подруга живут за счет родителей, и чаще всего взрослые иждивенцы вызывают у людей бурю негодования. Но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Двое взрослых мужчин рассказали сайту onliner.by, каково это — попасть в ловушку родительской гиперопеки, из которой сложно выбраться, а психолог объяснила, зачем все это нужно родителям.

Взгляд со стороны: «Как им не стыдно?»

— В 16 лет я приехала в Минск и с того момента ни разу не взяла у мамы денег, как бы ни было трудно. Я всегда отвечала, что «у меня все хорошо, ничего не надо, лучше себя побалуй». И параллельно наблюдала за своей (уже бывшей) подругой, которая в возрасте 30+ регулярно принимала от мамы деньги, например для оплаты квартиры.

При этом подруга наращивала волосы, увеличивала губы, делала маникюр и татуаж, покупала одежду и обувь только известных брендов.

Мама у нее давно на пенсии, но ходит на стройку на подработку, чтобы помогать дочке жить. Несколько раз я говорила подруге: «Как тебе не стыдно, ты же знаешь, что мама в возрасте, зачем берешь у нее деньги?» На что она отвечала: «Ты не понимаешь, она сама хочет помогать, я ничего не могу сделать…» Я в это с трудом верила. Слышала, как по телефону подруга как бы невзначай говорила маме про то, что скоро надо платить за квартиру...

В итоге мы совсем перестали общаться. Я считаю, что так себя вести — совершенно неправильно. Если и принимать помощь, то в виде заботы, внимания, вкусняшек, небольших подарочков для настроения. Но нельзя заставлять родителей «пахать всю жизнь» ради детей.

Родственник

— Теща регулярно платила (до смерти) за кредитную квартиру своего сына, где тот жил со своей семьей. Платила больше 10 лет, и всех все устраивало. В последнее время выплаты были небольшими — около 100 рублей, но 5—10 лет назад сумма была существенной. Когда теще приходилось платить миллион рублей (до деноминации. — Прим.), у меня зарплата была 1,5 миллиона.

Осенью прошлого года в 63 года тещу скосил ковид. Когда она умерла, ее сын хотел, чтоб тесть продолжил выплачивать кредит. Мужчине за 40 лет, чтобы вы понимали. Тесть отказался, сказал, что сын немаленький, а сумма выплаты уже небольшая. Почему он не поднял этот вопрос раньше? Вроде как был не против, потому что продолжал работать и им с тещей на двоих в этом возрасте денег хватало.

Сестра

— Моей младшей сестре 39 лет, и всю жизнь родители дают ей деньги. Как так получилось? Сестра вышла замуж за молодого человека весьма посредственного, он никогда толком не зарабатывал. Мои родители помогли им построить квартиру. А еще, как я позже узнала, они отдали сестре с мужем пенсионную карточку. Отец продолжал работать, а они тратили его пенсию.

Потом муж сестры нашел другую женщину и ушел из семьи. Моя мама очень переживала: как же теперь дочка будет жить?! Работает она в детском саду воспитателем — зарплата 400—500 рублей максимум и кредит 300 рублей. Сколько раз я ей говорила, что надо переучиваться, и родители оплачивали ей разные курсы, но без толку.

Дошло до того, что мама убедила меня платить за школьное питание племянника. Я несколько месяцев платила, а потом мой муж возмутился: почему мы должны сестру спонсировать?

Я выразила свою позицию, и мы даже поругались с родителями, они обозвали меня черствой и бесчувственной.

Я пыталась им объяснить, что своей помощью они не дают сестре стать самостоятельной! Это же взрослый человек, ей почти 40 лет! Она здорова, не инвалид, не отсталая, при желании могла бы поменять свою жизнь. Но зачем, если родители всегда помогут? Если она знает, что дети никогда не останутся голодными?

А у родителей всегда один аргумент: мы помогаем не сестре, а ее детям, потому что это наши внуки.

Брат

— Моя мама содержит брата, которому почти 35 лет. Каждый месяц она платит $150 долларов за его съемную комнату в Минске и каждую неделю дает по 100—150 рублей на жизнь. Одежду тоже покупает. А брат уже 3 года «не может устроиться на работу».

Он учился в университете, но был отчислен на последнем курсе. Сходил в армию, потом поехал в Москву на заработки, откуда вернулся без денег и документов. Работал грузчиком в магазине, потом пытался строить бизнес, но безуспешно, остались долги.

Сейчас он пытается работать на стройках, но вечно рассказывает, что с ним «не рассчитались». При этом домой (родители живут не в Минске) не соглашается ехать ни при каких обстоятельствах.

Мама работает учителем и отдает брату больше половины зарплаты, а также подрабатывает репетиторством. Отец говорит, что она сама виновата в том, что брат не идет работать. Я тоже так думаю и много раз с ней говорила об этом.

Но мама боится, что если перестанет брату помогать, он «пропадет во всех смыслах». Она думает, что он станет бомжом, опустится окончательно…

Взгляд изнутри

История Владимира, который без помощи мамы «пошел бы ко дну»

— Мне 35 лет, и так случилось, что сейчас я живу у мамы (ей 59), да еще и с бабушкой. На данный момент на мне много долгов и кредитов, в которых мне помогает мать.

Я никогда не думал, что так сложится моя жизнь. Окончил вуз, уже с первого курса подрабатывал. Женился, неплохо продвигался по работе. Чтобы развиваться в своем деле, взял кредит. А потом наступила пандемия, я резко лишился дохода и сильно пал духом. Перспектив на работу не было совсем. С женой начались конфликты, мы приняли решение разойтись после 6 лет совместной жизни. Сказать, что это больно, — ничего не сказать.

Стал сильно выпивать, хотя грешил этим делом и раньше, однако сейчас начались длительные запои не от веселья. Долги и кредиты никуда не делись, только накапливались как снежный ком. Попытки реализовать себя заканчивались крахом, да и особого желания шевелиться не было.

На помощь пришла мама, работающая пенсионерка. Она приютила у себя и решила мои финансовые проблемы. Отдала практически все свои сбережения, чтобы погасить за меня долги. Ухаживая за старенькой бабушкой и занимаясь домашними делами, вытягивала меня из многодневных запоев.

— О какой денежной помощи идет речь?

— У меня был основной кредит на 350 рублей в месяц. Кроме того, я пользуюсь кредитной карточкой, то есть в конце месяца нужно погашать два кредита. В первый месяц мама заплатила 1500 рублей, а во второй и третий месяц — по 1000 рублей. Сейчас уже в основном я плачу по кредитам сам.

Из-за всей этой ситуации я испытываю гигантское чувство стыда и чувствую себя ничтожеством.

Возможно, не стоило принимать такую помощь, ведь она делала меня слабее. Мы привыкаем к тому, что нам дают, и перестаем замечать значимость этого. А дающий человек знает цену и просит что-то взамен, даже не осознавая этого. В моем случае забота превратилась в чрезмерное опекунство и возврат в детство.

Я снова стал маленьким мальчиком, за которым беспробудно ухаживает мама. Она постоянно звонит мне и спрашивает: куда я ушел, где я, что со мной. На расстоянии отношения были прекрасные, а сейчас начались конфликты.

— Как вы сейчас живете? Принимаете помощь?

— Сейчас я пытаюсь реабилитироваться, занимаюсь с психологом, посещал группы АА. Работаю в такси и беру небольшие проекты по основной специальности. Проблемы с алкоголем продолжаются, но с менее печальными последствиями.

Без помощи мамы пока не обходится, потому что в моменты, когда я не могу физически работать, арендная машина простаивает, накапливаются долги.

— Продукты в дом покупаете?

— Периодически что-то покупаю, но по большей части это делает мама. Пока полностью независимым я быть не могу… Пытался переехать и снимать комнату, но все это заканчивалось запоями. Я уже ничего не вытягивал, поэтому приходилось возвращаться.

История Антона, которому родители «помогают насильно»

— Мне 35 лет, работаю системным администратором и зарабатываю 1300 рублей в месяц. А еще у меня 5 рассрочек, поэтому на следующий день после зарплаты, грубо говоря, денег уже нет. Иногда мне помогают родители.

В рассрочку я взял смартфон-флагман, который стоил 3 тысячи рублей, смарт-часы, дорогие наушники (я меломан, привык к хорошему звуку). Недавно купил в рассрочку также робот-пылесос, потому что раньше в квартире был жуткий бардак. Почему я все это покупаю? В детстве был обделен игрушками, мои родители — бедные люди, поэтому я реализую эту потребность сейчас.

Как только погашаю одну рассрочку, беру другую, остановиться не могу.

А еще мне надо платить за квартиру и кормить кота — только на корм премиум-класса уходит рублей 200. Плюс ко всему хожу на английский (только недавно выплатил за него кредит), люблю в городе кофе попить, по вечерам ужинаю в KFC. А там рублей 12 стоит нормально поесть! В общем, так получается, что деньги у меня постоянно куда-то пропадают.

Когда родители видят, что я хожу голодный и мне не на что купить продукты, они предлагают мне помощь. Обычно суммы небольшие — рублей по 50 месяц.

— И как часто вы берете деньги?

— Раз в неделю, иногда чаще. Я не хочу их брать, это больше их какая-то потребность помогать. Если отказываюсь, то у родителей начинается обида. Они начинают манипулировать мной, я все это прекрасно знаю. Даже ходил с этим к психотерапевту.

Родители с самого детства не давали мне самостоятельно принимать решения и теперь насильно эту помощь втюхивают. А потом хотят, чтобы я все делал, как им надо. В определенном месте учился, в определенном месте работал. Я не могу даже в квартире ничего выбросить. Стоит старая мебель времен СССР, но мне не дают от нее избавиться.

— Вы живете отдельно от родителей? Кто в итоге платит «коммуналку»?

— Да, живу отдельно, это родительская квартира. Сначала платил я, но у меня же денег постоянно нет, задерживал платежи. Отец звонил и говорил: вот я на почте, у тебя пеня, давай я заплачу. В итоге сейчас платят они.

— Цените ли вы то, что родители предоставили вам квартиру? Многим приходится жилье снимать.

— Вы знаете, не задумывался об этом. Что такое ценить? Если я улучшаю условия в квартире, делаю ремонт, значит, ценю? Тут был пошарпанный деревянный пол, старые обои. Я все это заменил, то есть привел квартиру в порядок.

(В середине разговора Антон просит перезвонить, потому что отец пришел к нему с продуктами из магазина).

Вот сегодня снова хотели дать мне 50 рублей, а я говорю: буду дома на больничном дома сидеть, зачем мне это? Не взял, и мама расстроилась, переживает за меня. А недавно звонил отец: он идет в магазин, чтобы купить мне продукты. И банки варенья какие-то притащит. Ему лет 70 уже, сердце больное. Зачем, спрашивается?

— Пробовали ли вы cоздать свою семью?

— Не пробовал. Я пытаюсь знакомиться, но девушки, наверное, видят во мне ребенка, беспомощного мужчину. Я это прекрасно понимаю и всеми силами работаю над этим.

Хочу устроиться на более высокооплачиваемую работу и не зависеть от родителей. Но на обучение нужно время и опять же деньги. А рассрочки мне мешают.

Тот самый кот, который съедает корма на 200 рублей в месяц. Фото: из личного архива

Чтобы минимизировать свои затраты в месяц, я хотел взять кредит на несколько лет. Погасил бы рассрочки — и растянул бы выплаты. Но когда родители узнали об этом, сразу предложили отдать мне все сбережения, только чтобы не брал кредит и не переплачивал по процентам. Я не согласился, сказал, что справлюсь сам. Пока еще не решил, что с этим делать.

— Вы благодарите родителей за помощь?

— Наверное, нет… Ну, иногда говорю: спасибо. Иногда… В принципе, я ловлю себя на мысли, что недостаточно благодарен. Может быть, этот сценарий продолжается, потому что я их не благодарю.

Взгляд психолога. Зачем родители помогают взрослым детям?

О том, что движет родителями, которые тратят всю свою энергию на детей, журналисты поговорили с опытным практикующим психологом Натальей Чайлытко.

— За помощью детям во взрослом возрасте в первую очередь стоит нелюбовь к себе. Пожилые родители действительно могут не понимать, как это — жить не ради детей. Часто можно услышать: «Мы свою жизнь уже прожили, много ли нам надо…»

Многие люди старшего поколения убеждены, что жить для себя эгоистично.

Кроме того, родители могут бояться сделать что-то не так, попасть в немилость к детям, лишиться их любви. Куда безопаснее отдать все свои деньги, включиться максимально в проблемы детей, только бы те не разорвали с родителями связь, только бы не лишили их возможности общаться без ограничений.

Нужно понимать, что, поддерживая детей деньгами, родители очень часто ждут помощи взамен — приезжать на дачу, помогать с транспортом и т. д. В общем-то, на любую просьбу они хотят слышать: «Да, да, хорошо, я сделаю именно так». А если не получают желаемого, обижаются. Это ловушка как для взрослого родителя, так и для взрослого ребенка.

— Где же та грань, которую переходить нельзя? До какого возраста нормально поддерживать детей деньгами?

— Пожалуй, возраст тут ни при чем. В психологии есть такое понятие — зарождающаяся взрослость. Если родитель понимает, что его помощь не мешает ребенку переступить этот порог и стать финансово ответственным и независимым, то можно и поддерживать. Взрослость обычно определяется тремя координатами: постоянная работа, постоянное партнерство и дети. Взрослый самостоятельно несет на себе бремя финансовой ответственности за себя и свою семью.

Если родитель хочет помогать и дальше, важно, чтобы для него это не становилось обузой. Чтобы ему не приходилось сокращать свои расходы — покупать продукты худшего качества, ограничивать себя в развлечениях, то есть сознательно делать свою жизнь хуже.

И, конечно, нельзя отдавать последнее.

— В каких случаях помогать точно не стоит?

— Имеет значение то, как взрослый ребенок реагирует на предложенную помощь. Если он не чувствует себя из-за этого обязанным или виноватым, тогда все в порядке. В противном случае от поддержки лучше отказаться.

Когда взрослый ребенок просит о финансовой поддержке, а родитель не уверен в своих силах, лучше взять паузу и обдумать ответ. Нужно уточнить, нет ли возможности у сына или дочери получить помощь из других источников. Например, взять кредит в банке, который он самостоятельно сможет погасить, или взять деньги взаймы у друга, которому он сам потом вернет долг.

Неправильно, если родитель поддерживает стремление взрослого ребенка «жить не по средствам», финансирует его относительно высокий уровень жизни, а сам себе его позволить не может.

Еще один серьезный «звоночек» — это когда даже при родительской финансовой поддержке жизнь взрослого ребенка долгое время не меняется к лучшему. Стоит задуматься, помощь это или медвежья услуга.

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