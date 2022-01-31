«Белджи» — всё?

фото: av.by

В январе сотрудникам выплатили по 70 рублей аванса.

«Работники предприятия, которые отдыхали до 10 января, пребывают в шоке и теперь не знают, как им распорядится этой суммой», — пишет читатель сайта ex-press.by.

Ситуацию на предприятии по сборке китайских автомобилей комментирует «Стачком Беларуськалия»:

— Совсем плохи дела у белорусско-китайского совместного предприятия по сборке китайских легковых автомобилей Geely СЗАО «БЕЛДЖИ». Экономика страны стремительно деградирует, а доходы работоспособного населения падают впечатляющими темпами.

Беларусь такими же темпами покидает это самое трудоспособное население. При совокупности этих факторов спрос на автомобили падает, сбыт отсутствует, продажи увядают, прибыль иссякает и в ближайшей перспективе производство просто вынуждено будет свернуться, а китайские инвесторы покинут этот сегмент, как они это осуществили уже в иных отраслях экономики за последние полтора года

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