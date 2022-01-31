Чего ждать в феврале на белорусском валютном рынке 31.01.2022, 8:56

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Заметное удорожание доллара утянуло стоимость валютной корзины вверх.

На прошедшей неделе доллара вырос ко всем мировым валютам из-за прошедшего в среду заседания ФРС США, где было заявлено о том, что уже в марте можно ожидать роста ключевой ставки и вскоре США начнут сворачивать вливание денег в экономику.

Пара евро/доллар после этого снизилась с 1,1330 до 1,1130, или на 1,8%.

В начале недели было заметное падение российского рубля к иностранным валютам в связи с эскалацией напряженности вокруг Украины, но к концу недели российский рубль отыграл большую часть этого снижения. Доллар в России подорожал с 76,7 до 77,9 российского рубля, или на 1,6%. А евро подешевел с 86,9 до 86,7 российского рубля, или на 0,2%.

В результате всех этих событий на внешних рынках к белорусскому рублю за неделю доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели. Доллар вырос за неделю на 1,54%, евро снизился на 0,25%, российский рубль подешевел на 0,08%.

Тем не менее заметное удорожание доллара утянуло стоимость валютной корзины вверх, после двух недель снижения она выросла на 0,37%, цитирует старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба myfin.by.

На начавшейся неделе, по всей видимости, подорожание доллара в мире продолжится, и это будет, в частности, заметно и на нашем валютном рынке.

Доллар может подорожать до 2,66 белорусского рубля, евро может снизиться до 2,90 белорусского рубля, российский рубль может незначительно подешеветь – до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.

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