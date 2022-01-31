Российские военные развертывают пункты реагирования в Беларуси 12 31.01.2022, 9:07

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Их развертывают на полигонах.

Подразделения российского Восточного военного округа (ВВО) начали развертывание в Беларуси подвижных полевых пунктов управления на полигонах в рамках проведения проверки сил реагирования так называемого союзного государства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

«Подразделения Восточного военного округа, передислоцированные в Республику Беларусь в рамках проведения проверки сил реагирования, приступили к развертыванию подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Специалистами войск связи организована единая система управления войсками», - говорится в сообщении.

В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах.

В Минобороны РФ сообщили, что защиту от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО.

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