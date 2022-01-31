Превентивные санкции против России: Сенат США уже на финишной прямой 31.01.2022, 9:22

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Некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения.

В США сенаторы близки к достижению договоренности по поводу законопроекта о санкциях против России в связи с ее действиями в отношении Украины. Некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения.

Об этом в эфире телеканала CNN сообщили глава комитета Сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.

«Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой», — отметил Менендес.

По его словам, обе партии полны решимости поддержать Украину и наказать Россию в случае вторжения.

Менендес заявил, что некоторые из санкций, предусмотренных законопроектом, могут быть введены и до вторжения как ответ на то, что Россия уже сделала, «включая кибератаки на Украину, операции под „ложным флагом“ и попытки подорвать украинское правительство изнутри».

Он добавил, что более «разрушительные» санкции будут введены против России в случае нападения на Украину.

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