Превентивные санкции против России: Сенат США уже на финишной прямой
- 31.01.2022, 9:22
- 2,550
Некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения.
В США сенаторы близки к достижению договоренности по поводу законопроекта о санкциях против России в связи с ее действиями в отношении Украины. Некоторые ограничения могут быть введены еще до возможного российского вторжения.
Об этом в эфире телеканала CNN сообщили глава комитета Сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш.
«Я бы сказал, что мы уже на финишной прямой», — отметил Менендес.
По его словам, обе партии полны решимости поддержать Украину и наказать Россию в случае вторжения.
Менендес заявил, что некоторые из санкций, предусмотренных законопроектом, могут быть введены и до вторжения как ответ на то, что Россия уже сделала, «включая кибератаки на Украину, операции под „ложным флагом“ и попытки подорвать украинское правительство изнутри».
Он добавил, что более «разрушительные» санкции будут введены против России в случае нападения на Украину.