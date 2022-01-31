«Ребята, нужно ловить второе, третье, четвертое дыхание!» 31.01.2022, 9:31

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фото: Дианы Олесюк

Как белорусы Эстонии продолжают поддерживать революцию на родине.

Активисты белорусской диаспоры в Таллинне Виталий и Петра рассказали «Салідарнасці», каким был путь от требования честных выборов до поддержки земляков-жертв политических репрессий, о единомышленниках и «ябатьках», арт-сопротивлении и эмоциональном выгорании.

Первые акции солидарности с Беларусью тут начались еще до выборов. В июне 2020-го прошел пикет у посольства в Таллинне с требованием провести прозрачные выборы и допустить на участки независимых наблюдателей, в июле — митинг против политических гонений в нашей стране.

На выборах, где смогли проголосовать 652 человека победила Светлана Тихановская с результатом 52,9%. А всего через несколько дней сотни людей вышли в центр города с призывами остановить насилие в Беларуси.

— В 2020-м, мне кажется, все было сделано стихийно, по большей части на эмоциях, потому что мы все очень переживали, — вспоминает Петра. — Лично я на тот момент «горела» для всего: только слышала какую-то идею, была готова бежать и тут же делать.

Именно так мы сделали в августе 2020 года живую цепь солидарности протяженностью более 2,5 километров. Сама идея родилась в Литве, потом ее поддержала диаспора в Латвии, и мы стали, по-моему, третьей страной, которая подключилась в акции.

Вначале хотели дойти от белорусского посольства до порта, потом немножко сократили длину цепи и провели ее до площади Свободы, это получилось очень символично.

В Эстонии с бумажными делами, с получением разрешений все достаточно просто, полиция нас с самого начала поддерживала. Самым сложным было, наверное, собрать нужное количество людей.

Хотя отклик был достаточно сильным, пришло немногим меньше тысячи человек, и несмотря на то, что лил проливной дождь, акция получилась очень эмоциональная. Люди держали ленты и флаги; проезжавшие мимо машины сигналили. И хоть мы не были в Беларуси, но дух, солидарность были с нами.

— Надо учесть, — добавляет важный аспект Виталий, — что в Эстонии порядка 30% русскоязычного населения, которые сюда переехали в 1970-80-е годы и мечтают видеть у власти Путина и Лукашенко. И это не шутка, особенно такие настроения ощутимы на востоке страны.

И у нас очень сложная коммуникация со многими городами страны, потому что в русскоязычной диаспоре огромное количество людей, которых, будем честны, можно назвать «ябатьками» с точки зрения их представлений о демократии (при этом, конечно, никто из них не хочет вернуться в Беларусь). Зато в цепи солидарности было много эстоноязычных людей, которые поддержали стремление белорусов к демократическим переменам.

Мегафон, балет и фото как знаки солидарности

На одной из акций в знак сопереживания и поддержки земляков выстроили огромное бело-красно-белых сердце из свечей. Организаторы просили у полиции разрешения на сбор примерно 50 белорусов, но неожиданно без всякой рекламы пришли 400-500 человек (для Таллинна с населением чуть более 400 тысяч — это действительно много, подчеркивают активисты).

Звучали белорусские песни, каждый желающий мог сказать в «открытый микрофон» о том, что чувствует. Среди выступивших, к примеру, был министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Микрофона, правда, не было — говорили в мегафон, — уточняет Петра. — И было много слез: после нескольких дней без связи мы, наконец, смогли поговорить с родственниками и хотя бы примерно представить, понять, что происходило в Беларуси. Было столько поддержки, теплых слов, переживаний.

— Через день Эстония официально заявила, что не признает выборы в Беларуси и будет вводить санкции. Не знаю, считать ли это нашей заслугой, но думаю, что на любимый на мозоль мы тоже надавили, — говорит Виталий.

К слову, под эстонские санкции (по сравнению с европейскими, британскими и даже американскими пакетами) попало больше всего белорусских компаний и официальных лиц.

Вообще, в 2020-м в Эстонии диаспора сделала очень многое, чтобы белорусская повестка оставалась на слуху: фотовыставки, концерты, встречи с политиками, митинги и марши, открытие мурала «Диджеи перемен», организация «Почты солидарности» для сотен писем и открыток политзаключенным.

— Помню, для подписания открыток мы поставили палатку на одной из центральных площадей города, — рассказывает Петра. — Проходившие мимо люди — кто-то сам останавливался, кому-то мы предлагали поучаствовать, объясняя, кто мы такие и для чего все это, внутри палатки развесили информацию о политзаключенных с переводом на эстонский и английский языки, бчб-флаги.

Эстонцы к этому относились по-разному. Были и провокаторы — без них, по-моему, ни одна акция в Таллинне не обошлась, каждый раз хоть один человек, но пытался нас «образумить». Под конец дня набралось 200 открыток на разных языках от абсолютно разных людей: приходили целыми семьями, и малыши что-то рисовали, пока родители подписывали, это было так здорово и тепло.

Одним из ярких событий был концерт с участием эстонских и белорусских коллективов, причем сами же участники помогли с аппаратурой и оборудованием для сцены. Фишкой программы стал балет — номер исполнила белорусская балерина, которая уже давно живет и работает в Таллинне, но душой болеет за родную страну.

Или такой пример: девушка Диана, гражданка Эстонии, когда-то проводившая каникулы у бабушки в Беларуси, буквально влюбилась в белорусский язык и самостоятельно выучила его. А в 2020-м она, молодой фотограф, договорилась с Fotografiska (Стокгольмский центр современной фотографии, имеющий филиалы в разных странах и проводящий фотовыставки по всему миру — прим.) о проведении онлайн и оффлайн в Таллинне, Тарту и Нарве выставки «Беларусь будущего. Сила женской воли».

Ее авторы — белорусские фотографы Надежда Бужан, Дарья Бурякина, Ирина Ореховская, Ольга Шукайло, день за днем работавшие на акциях протеста, а герои — белоруски разных возрастов, выступившие против насилия в цепях солидарности, маршах, символических прогулках с цветами. Многие героини снимков позже вынуждены были покинуть Беларусь, но историю мирного протеста можно увидеть и сейчас.

— Большинство акций были сделаны за счет самих активистов: когда возникает необходимость, кидаем клич и пишем бюджет. Но есть и компании, которые нас поддерживают. Например, к годовщине протестов в Беларуси мы выставили на главной площади 605 стульев, по числу политзаключенных на тот момент, — вспоминает Виталий. — И каждый подписали, чтобы показать истории конкретных людей и масштаб репрессий. Это была очень печальная акция, и она привлекла огромное внимание.

Для организации нам потребовалось 900 евро — при этом мы как некоммерческая организация получили скидку на аренду, один из владельцев транспортной компании оплатил счет за доставку, да и полиграфия была фактически бесплатной. Люди понимают наши проблемы — скажем, одна из типографий еще ни разу не взяла с нас денег. Конечно, за эту поддержку мы тоже очень благодарны.

«Силовики приходят по адресу прописки в Беларуси»

За следующий год настроения поменялись. Вернее, накопилась усталость, а к ней добавился не эфемерный, вполне реальный страх за родных и друзей, оставшихся в Беларуси.

— К сожалению, многим из нас знакома эта история: если у тебя есть прописка в Беларуси, силовики приходят по адресу прописки. Приходят к родителям, оказывают давление на семью, увольняют за твою активность родственников, которые работают в госструктурах, — рассказывает Виталий. — Например, мою тетю, доктора, не рядового медика, вынудили написать заявление об уходе и уволили за 15 минут, сообщив при этом, что ее родственники ведут негативную деятельность в отношении Беларуси.

Эстония не имеет общих границ с Беларусью, а потому, особенно в период коронавирусных ограничений и закрытого с мая 2021 года авиапространства, получить эстонскую гуманитарную визу белорусам, попавшим под репрессии, очень сложно. Тем не менее, по официальной статистике, численность населения понемногу растет как раз за счет иммигрантов. Есть среди них и белорусы, в том числе семьи политзаключенных — так, в Таллинне сейчас живет жена бизнесмена Саши Bасилевича Надежда Зеленкова вместе с детьми.

— Эстония — это, конечно, не Польша и не Литва, которые приняли огромное количество белорусов, вынужденных бежать от режима, — отмечает Виталий. — Мы в рамках Народного посольства также пытаемся «пробивать» гуманитарные визы для некоторых, но это, к сожалению, очень и очень непростое дело.

Насколько я знаю, по визам для IT-сферы приезжает довольно много белорусов (Эстония вообще считается лидером в Европе по диджитализации всех сфер жизни — прим.), также много рабочих, которые заняты на различных производствах.

Но если говорить о нашей белорусской суполке, то она маленькая — это, может быть, 90-100 человек, которые более или менее активны.

Впрочем, во многом благодаря белорусской диаспоре была реализована большая образовательная инициатива — обучение для белорусов в университетах Таллинна и Тарту. Несколько десятков белорусов закончили онлайн Политический институт Тартусского университета, это были короткие программы на 2-3 месяца, абсолютно бесплатные для участников (курс обучения оплачивала Эстония).

— У нас есть небольшая суполка в Тарту, основу которой составляют студенты и педагоги университета, и могу уверенно сказать, что Тартусский университет выплачивает государственные стипендии нескольким белорусам, пострадавшим от политического преследования, — говорит Виталий. — Есть специальная программа приема белорусских студентов, более того, МИД тоже выплачивает определенные стипендии гражданам Беларуси, которые обучаются в Эстонии.

Мы также пытаемся организовать программы обучения для белорусов, пострадавших от репрессий, но это довольно сложный и небыстрый процесс. Хоть у нас и электронное государство, в котором ты можешь, не выходя из дома, решить фактически все вопросы, даже проголосовать на выборах — все равно бюрократическая машина, к сожалению, существует и она тяжело поворачиваемая.

«Если не мы, то кто?»

Публичных мероприятий стало заметно меньше, однако активисты «Valgevene maja» продолжают участвовать в фондах солидарности и поддерживать политзаключенных. Раз в неделю-две диаспора белорусов в Эстонии встречается, чтобы написать новые письма — какая их часть доходит до адресатов, точно не известно, но ответы иногда прорываются.

Несколько раз в 2021 году встречались со Светланой Тихановской, участвовали в «Конференции белорусов мира», различных культурных инициативах.

— Многие, умерив публичную активность, не «светясь» в «экстремистских» телеграм-каналах, продолжают делать то, что могут. Лично я знаю человек 10-15 из нашей диаспоры, кто с июня 2020 года каждый день уделяет время для работы волонтерами в различных инициативах помощи белорусам, — говорит Виталий.

На вопрос о мотивации ребята только пожимают плечами: «Если не мы, то кто в Эстонии этим будет заниматься?»:

— Мы бы с огромным удовольствием делегировали большинство дел, но просто некому. Да, все работают, все заняты, кому-то нужна пауза, чтобы восстановиться, но в свободное время мы садимся и пишем письма в госструктуры, критические замечания, если что-то идет не так. Общаемся и встречаемся с журналистами, потому как Эстония — очень маленькая страна, и если что-то происходит в Беларуси, обязательно берут комментарий у кого-то из нас.

Плюс у нас здесь организовано Народное посольство, идет постоянная работа со штабом Светланы Тихановской, с различными инициативами и диаспорами из других стран. Мы о многом не говорим публично, но продолжаем делать.

Я понимаю, что многие останавливаются и выдыхаются. Ребята, нужно ловить второе, третье, четвертое дыхание! И не нужно ругаться, наоборот — объединяться.

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