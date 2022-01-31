ВВС Израиля атаковали цели в окрестностях Дамаска 31.01.2022, 9:47

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Целью израильского авиаудара были объекты и склады «Хизбаллы».

В ночь на понедельник, 31 января, государственное сирийское агентство SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли удары по целям около Дамаска, пишет newsru.co.il.

Согласно указанному источнику, атака была осуществлена из воздушного пространства Ливана. SANA передает, что израильские самолеты выпустили ракеты со стороны Рияка, к востоку от Бейрута, нанеся удары по "некоторым точкам" в окрестностях Дамаска. Утверждается, что сирийские ПВО смогли перехватить несколько ракет.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что целью израильского авиаудара были объекты и склады ливанской "Хизбаллы" в окрестностях города Аль-Кутайфа, к северо-востоку от Дамаска.

Причинен значительный ущерб. Информация о потерях уточняется.

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