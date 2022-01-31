ЕАБР рассказал, как власти выстрелили себе в ногу 31.01.2022, 9:54

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Даже лояльные режиму эксперты делают неутешительные прогнозы.

Эксперты Евразийского банка развития, которые обычно делают довольно лояльные прогнозы о белорусской экономике, в своем январском обзоре оценивают рост ВВП Беларуси на уровне одного процента годовых. Одной из возможных причин, которая тормозит развитие экономики, аналитики называют снижение численности рабочей силы.

«Снижение численности рабочей силы может являться одним из факторов, ограничивающих потенциал роста экономики, который оценивается в настоящее время около 1% в год», — говорят в ЕАБР в своем январском обзоре.

Напомним, в прошлом году в стране началась волна увольнений по политическим мотивам.

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