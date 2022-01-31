В сборной Беларуси едут на Олимпиаду российские «туристы» 31.01.2022, 9:59

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Практика завоза спортсменов из России в нашей стране существует давно.

На предстоящие Олимпийские Игры-2022 от Беларуси всего отправятся 29 спортсменов, в том числе 5 россиян, пишет «Салiдарнасць».

Самым прискорбным в этой ситуации является то, что никого из этой пятерки индивидуально сильным назвать нельзя. Трибуна проанализировала результаты «варягов», и картина вырисовывается безрадостная.

Уроженка Мордовии Елена Кручинкина в общем зачете Кубка мира на данный момент находится на 54 месте. Не блистала она и раньше. А ведь на Олимпиаду от Беларуси вострила лыжи еще и Ирина Кручинкина, сестра-близнец вышеупомянутой. Но ее результаты в нынешнем сезоне настолько плохи, что в последний момент спортивное руководство решило вместо еще одной россиянки взять в Пекин молодую белоруску Алину Пильчук.

Никита Лобастов из Удмуртии представит Беларусь в олимпийских соревнованиях биатлонистов. Но на высокие показатели и в этом случае тоже рассчитывать сложно: в общем зачете Кубке мира он и близко не попадает даже в ТОП-50.

Горнолыжница Мария Шканова, родившаяся в Ленинграде, посещает уже четвертую Олимпиаду в составе сборной Беларуси. Лучший результат на предыдущих – 28-е место в слаломе на ОИ-2018. Нынче прорывов тоже ждать не приходится.

Фигурист Константин Милюков из Татарстана в числе претендентов на медали тоже не значится.

Москвичка Виктория Сафонова тоже величиной в мире фигурного катания не является. Более того, она долгое время не могла даже разобраться, как правильно пишется название нашей страны.

Натурализация в современном спорте – дело обычное. Но в Беларуси она приобрела бессмысленный характер. Зачем тратить деньги на иностранцев, которые не в состоянии показать высокие результаты? И тем более отправлять таких «туристов» на главные соревнования четырехлетия представлять честь Беларуси?

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