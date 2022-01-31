Кремль врет сам себе 2 Александр Морозов

31.01.2022, 10:04

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Александр Морозов

Путин — как пешка в шахматах.

Первый раунд кончился, это ясно. Но это, конечно, только "входная сцена".

По итогам этой входной сцены результаты таковы: Байден провел крупную внешнеполитическую операцию и успешно мобилизовал все, что можно. Он продемонстрировал классическую схему американской реакции на угрозу. Но одновременно показаны и пределы возможного при таких реакциях (как это было в прошлом с Ираном, например).

Украина получила много в результате этого обострения: небывалое внимание, гарантии поддержки в дальнейшем, оружие, и очень хорошие стартовые условия для входа в следующий этап борьбы.

Кремль выступил в этот раз в формате: "Я угрожаю". Ход был понятный: Байден еще в апреле обратил внимание на эту группировку на границе, Путин ответил: "а нам нравится держать в напряжении", дальше Путин к этой группировке подкинул вторую карту - "ультиматум о гарантиях". Он получил ответ в рамках первого раунда: были названы все санкции, какие возможны, при этом ничего угрожающего в его адрес не было и каждое заявление о последствиях сопровождалось заявлением о том, что все готовы к дипломатическому пути улаживания проблемы.

В чем проблема второго раунда? В котором Путин мог и получить что-то и даже новый договор о коллективной безопасности в Европе (который сейчас никому не нужен, но аналог долгого подготовительного "хельсинского процесса" вполне можно себе представить).

Проблемы две:

1) Путин не в состоянии "ходить назад", он как пешка в шахматах, ходит только вперед. Ясно, например, что выход с Донбасса он легко обменял бы на огромные бонусы в направлении "Хельсинки" или чего-то подобного.

2) Вторая проблема заключена в том, что в том виде, в каком сейчас Кремль, он не может быть стороной переговоров, потому что он "врет сам себе", из-за чего никто не может понять, где границы минимального доверия, которые необходимы при переговорах.

Тут тоже Путин вполне мог бы сделать несколько шагов к "снижению недоверия". Но, как мне кажется, сделать он их не сможет. Путин, видимо, не воспользуется не только теми возможностями, которые открывались при Трампе, но и этими, которые открыл Байден.

Путин будет продолжать в какой-то форме поддерживать эскалацию, мелко вредить, и маневрировать своим "военно-техническим ответом", т.е. слегка подкручивать "фитилек угрозы". В ответ будут новые дозированные санкции, укрепление "восточного фланга", стенка, для Кремля это и дальнейший обрыв экономических связей с Европой и метафизический уход в воображаемую "Юго-Восточную Азию".

Александр Морозов, "Фейсбук"

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