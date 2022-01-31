Посол Украины в Беларуси ответил Лукашенко 11 31.01.2022, 10:09

12,378

Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Заявление диктатора он назвал чушью.

Высказывания Александра Лукашенко об Украине, которые тот озвучил во время послания к белорусскому народу и парламенту, прокомментировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим на своей странице в «Фейсбуке».

В своем посте дипломат процитировал Александра Лукашенко, который сказал: «Мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства».

«Не понятно кто такие "мы". И, в этом контексте, почему для кого-то Украина "наша" и когда она вышла из "лона славянства"? Если "мы" — это Беларусь, то, очевидно, что с белорусами мы и есть то самое "лоно славянства" (кстати, и поляки там, и болгары и словаки и другие) и нам туда возвращаться не нужно, мы его не покидали. Если "мы" — это А. Лукашенко и В. Путин, а "лоно нашего славянства" — это союз Беларуси с РФ, то говорить о России как о "славянском" государстве скоро вообще будет сложно, а возвращаться в "лоно" (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну на Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев. Это аксиома, и доказывать тут нечего», — написал Игорь Кизим.

По мнению дипломата, все чаще из уст белорусских политиков стала звучать фраза: «Хочешь мира — готовься к войне».

«У Украины есть определенный, к сожалению, горький опыт в этом. Если бы мы готовились к войне, не подписывали бы Будапештский меморандум, не разоружались бы, не верили бы двусторонним договорам с РФ и еще много других "бы", то, конечно же, мы сейчас не воевали бы и не теряли своих солдат, граждан и территории. Но тут возникает вопрос: к войне против кого готовится Беларусь? И если проанализировать последние заявления белорусских военных, то выходит, что, в том числе, и против Украины, которая (особенно национальная гвардия Украины), по их словам, стала новой угрозой с юга для белорусского государства», — считает Кизим.

В своем посте он назвал чушью заявление о том, что Украина якобы представляет угрозу Беларуси. Кроме того, дипломат раскритиковал предстоящие белорусско-российские учения.

«Я не буду комментировать "оригинальность" замысла (белорусско-российских учений — прим.), который предполагает раздел Украины на две части еще до начала "вторжения". Это дело военных. Но грустно наблюдать, как Беларусь все больше "растворяется" в нарративах и "замыслах" Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов. Ведь "замысел" Кремля хорошо известен — возродить империю. А там не будет места для по-настоящему независимых Украины и Беларуси», — написал Игорь Кизим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».