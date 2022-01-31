The Times: Санкции Великобритании ударят по российской энергетике 1 31.01.2022, 10:48

1,464

Также под прицелом олигархи.

Санкции Великобритании на случай вторжения России в Украину могут коснуться российских энергетических компаний. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве, пишет The Insider.

Как отмечает издание, власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в интервью Sky News, что Лондон на следующей неделе расширит санкции против России из-за эскалации ситуации на границе с Украиной.

По данным издания, Трасс пояснила, что планирует расширить законодательство и сделать так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкции. Сейчас у британского правительства есть возможность вводить ограничения только против тех, кто напрямую участвует в дестабилизации ситуации на границе с Украиной.

«Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться», - добавила Трасс.

Она не исключила, что ужесточение санкций может включать конфискацию собственности российских олигархов в Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».