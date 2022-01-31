В Беларуси до сих пор находятся около 1500 нелегалов 2 31.01.2022, 10:57

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фото: Anadolu agency

Из них более 600 живут в логистическом центре.

В Беларуси до сих пор находятся около 1500 мигрантов, надеющихся попасть в ЕС. Из них 628 живут в логистическом центре возле пограничного перехода «Брузги». Такие данные приводит Федеральное министерство иностранных дел Германии со ссылкой на Международную организацию по миграции, сообщает zerkalo.io.

Помещение торгово-логистического центра, в котором находятся мигранты, немецкое внешнеполитическое ведомство называет «не приспособленным для длительного проживания», так как оно не отвечает критериям безопасности и гигиены.

«В Польше, 1670 человек размещены в закрытых учреждениях пребывания, еще 1076 — в открытых. Так как польское правительство ограничило доступ гуманитарных работников и СМИ, ситуацию в учреждениях сложно оценить», — сообщает Федеральное министерство иностранных дел.

За прошлый год, в страны Евросоюза через Беларусь проникли по меньшей мере 20 тысяч человек. Из них 11 тысяч незаконно попали на территорию Германии.

Миграционный кризис

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября прошлого года. Тогда в сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам здесь находились около 3,5 тыс. человек.

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни. Те применили в ответ водометы и слезоточивый газ. В результате столкновения есть пострадавшие как с одной, так и с другой стороны. Польша и Беларусь возбудили уголовные дела.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги». Для их репатриации из Минска организовывали эвакуационные рейсы, но несколько сотен мигрантов по-прежнему остаются в центре.

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