В Казахстане снова протесты рабочих 31.01.2022, 11:04

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В Алматы работники «Казахтелекома» требуют повышения зарплаты.

В Алматы работники "Казахтелекома" требуют повышения зарплаты. Они угрожают отключить интернет, если им не повысят зарплату, сообщили orda.kz.

В «Казахтелеком» прокомментировали информацию о забастовке сотрудников.

«Сегодня, 31 января, группа сотрудников технического подразделения в Алматы не вышли на работу, организовав возле офиса компании стихийное собрание. Работники выдвинули устное требование по повышению заработной платы.

В настоящее время руководство компании ведет переговоры с участниками, предложив сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также внутренних документов компании, совместно с профсоюзом обозначить инициативы, которые в обязательном порядке будут рассмотрены», - говорится в сообщении АО «Казахтелеком».

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