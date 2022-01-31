Белорусским спортсменам запретили общаться со СМИ на Олимпиаде в Пекине 2 31.01.2022, 11:11

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Но не со всеми.

Членам делегации Беларуси на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

На летних Играх в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подвергла критике некоторые решения тренеров и руководства комитета, после чего НОК отстранил ее от участия в Олимпиаде «по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее попытались вывезти из Японии на родину без ее согласия.

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