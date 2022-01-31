Политзаключенная Наталья Херше объявила голодовку 15 31.01.2022, 11:27

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Наталья Херше

Она рассказала брату об условиях содержания в тюрьме Могилева.

С воскресенья 30 января Наталья Херше, которая находится в крытой тюрьме Могилева, объявила голодовку. Об этом она сообщила накануне своему брату Геннадию, передает "Радыё Свабода".

Условия, которые созданы для Натальи Херше в тюрьме, брат называет не просто давлением — пытками:

"Сейчас в камере Натальи с 6 утра и до 22 часов, до отбоя, на максимальную громкость включают белорусское радио. Она все время в камере, кроме прогулки на час, и для нее это радио невыносимо. Наталья просила его сделать тише или выключить, но не получила положительного ответа", — рассказал брат.

Политзаключенная передала брату, что начинает голодовку.

"До сих пор претензий от администрации тюрьмы к Наталье не было. Возможно, давление связано с тем, что в среду ее посетил адвокат и она просила его написать несколько жалоб. Она имеет вес 53 килограмма, жалуется на качество питания — после перевода из Гомельской колонии в тюрьму оно значительно ухудшилось. Даже нет гороха, риса. Купила в магазине сыр и морскую капусту, хранила за окном, чтобы продукты не испортились, и получила за это выговор", — говорит Геннадий.

При переводе из Гомельской колонии у Натальи забрали дневник. Она пыталась по памяти восстановить свои записи, но даже те листы бумаги, которые она имеет, администрация тюрьмы отказывается признать ее личными вещами.

"Поэтому Наталья волнуется, что и эти листы бумаги у нее заберут. Ей даже не разрешили купить тетрадь в магазине! Еще в камере очень холодно, Наталья сидит в фуфайке. При переводе из колонии в тюрьму где-то“ потерялись " ее теплые сапоги. Сейчас администрация тюрьмы говорит, чтобы она купила себе сапоги за свои деньги. Она на прогулки ходит в теплых носках и кроссовках", — добавил брат.

Геннадий писал жалобы на имя начальника тюрьмы. Но получил ответ, что условия содержания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Есть у Натальи проблемы с письмами — многие просто не отдают, они пропадают, говорит брат со слов Натальи.

"И мои письма к ней, и ее письма ко мне не все доходят. Друзья пишут Наталье, но она ничего не получает. Написал друг из США ей, а получила она только пустой конверт. Наталья возмущена тем, что ее лишили права на корреспонденцию", — говорит брат.

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