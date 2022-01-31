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МЧС предупреждает об усилении ветра

  • 31.01.2022, 11:34
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МЧС предупреждает об усилении ветра

Чего ожидать от погоды 31 января?

МЧС Беларуси опубликовало предупреждение о непогоде сегодня, 31 января. По данным ведомства, в понедельник на дорожном покрытии сохранится гололедица, а по западу страны ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду. 

Эти явления создают сразу несколько факторов опасности, например, рост числа аварий, обрыв ЛЭП и отключение электричества в городах и деревнях, а также повреждение кровель зданий и падение деревьев. 

Температура воздуха сегодня будет находится в промежутке от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Кое-где выпадет снег или пройдет метель. В основном, будет облачно. 

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