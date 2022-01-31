Еще семь мостов в Минске требуют ремонта 5 31.01.2022, 11:48

3,502

Какие путепроводы планируют реконструировать в столице в ближайшем будущем?

Какие мосты планируют реконструировать или капитально ремонтировать в Минске в ближайшем будущем, «Минск-Новости» рассказал директор ГП «Гордорстрой» Сергей Панев.

В нынешнем году планируется обновление путепроводов на пр. Жукова над железнодорожными путями в районе станции Минск сортировочный и на пересечении с ул. Железнодорожной. Разработана проектная документация для капремонта мостового сооружения между ул. Радиальной и Запорожской, на выходе документация на путепровод на ул. Ваупшасова.

Также завершается разработка ПСД для таких объектов, как путепровод на 25-м км МКАД (внешнее кольцо), на пр. Жукова над ул. К. Либкнехта, на ул. Московской со съездом на ул. Брест-Литовскую.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».