В Британии археолог-аматор нашел уникальную древнюю брошь
- 31.01.2022, 11:56
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Предварительно установлено, что брошь изготовили между 1150 и 1350 годами нашей эры.
В Британии археолог-любитель Уильям Нордхофф во время изучения поля наткнулся на золотую, "маленькую, круглую и "исключительно легкую" древнюю брошь.
Об этом говорится в отчете специалиста по древностям, передает Ancient-origins (перевод - «Униан»).
Предварительно установлено, что брошь изготовили в средневековье – между 1150 и 1350 годами нашей эры.
По результатам анализа, предмет сделан из настоящего золота, он может стоить несколько тысяч долларов.
Отмечается, что на внешней и на внутренней поверхностях брошки выгравированы "волшебные" слова для защиты от болезней.
По словам археолога, он хотел бы увидеть брошь на выставке в Уилтширском музее в Девайзесе.