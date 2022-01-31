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В Британии археолог-аматор нашел уникальную древнюю брошь

  • 31.01.2022, 11:56
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В Британии археолог-аматор нашел уникальную древнюю брошь

Предварительно установлено, что брошь изготовили между 1150 и 1350 годами нашей эры.

В Британии археолог-любитель Уильям Нордхофф во время изучения поля наткнулся на золотую, "маленькую, круглую и "исключительно легкую" древнюю брошь.

Об этом говорится в отчете специалиста по древностям, передает Ancient-origins (перевод - «Униан»).

Предварительно установлено, что брошь изготовили в средневековье – между 1150 и 1350 годами нашей эры.

По результатам анализа, предмет сделан из настоящего золота, он может стоить несколько тысяч долларов.

Отмечается, что на внешней и на внутренней поверхностях брошки выгравированы "волшебные" слова для защиты от болезней.

По словам археолога, он хотел бы увидеть брошь на выставке в Уилтширском музее в Девайзесе.

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