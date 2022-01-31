Посол Украины в США: При вторжении Россия не остановится на Украине 2 31.01.2022, 12:27

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В интересах Европы и всего демократического мира помочь Киеву.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в случае вторжения Российская Федерация "не остановится на Украине".

Об этом посол сказала в интервью программе Face the Nation на CBS, пишет "Униан".

"Если Россия продолжит наступление на Украину, то, конечно, на Украине она не остановится... Вот почему в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя, а также показать, что международное верховенство права все еще работает", - отметила Маркарова.

Она также озвучила свою версию причины российской агрессии.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина, по которой он напал на нас, заключается в том, что мы выбрали демократию и у нас есть евроатлантические и европейские устремления. Так что это атака на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвергнется нападению. Мы не хотим быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Мы хотим быть суверенными, мы суверенные и мы боремся за свою независимость", - сказала посол.

Ранее Оксана Маркарова рассказывала, что Украина и США работают над "планом Б" для сдерживания России на случай, если дипломатический путь не сработает.

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