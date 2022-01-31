«Сломался телефон и потерял связь с родственниками» 2 31.01.2022, 12:41

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В России нашли белоруса, которого родственники искали с сентября 2021 года.

Пропавшего почти полгода назад гражданина Беларуси нашли целым и невредимым в России, сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Белорус уехал на заработки в Ярославскую область — а с сентября 2021 года перестал выходить на связь, рассказали телеканалу в витебском отделении поисково-спасательного отряда «Ангел».

Сотрудники Следственного комитета России организовали доследственную проверку и поисковые мероприятия, в которых участвовали волонтеры и сотрудники уголовного розыска регионального УМВД России. Мужчину нашли здорового и невредимого.

— Мужчина в течение суток был обнаружен в одном из населенных пунктов Некрасовского района Ярославской области. Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. — Фактов совершения в отношении мужчины каких-либо противоправных действий не выявлено.

Следователям белорус пояснил, что, прибыв в Ярославскую область, устроился работать на ферму, однако спустя некоторое время у него сломался телефон и он потерял связь с родственниками.

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