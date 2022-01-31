В ОАЭ перехватили ракету хуситов во время визита президента Израиля
- 31.01.2022, 12:48
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Исаак Герцог продолжит свой визит, несмотря на ракетную атаку.
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что во время визита в страну президента Израиля Исаака Герцога была перехвачена баллистическая ракета из Йемена.
Как передает ukrinform.ru, об этом сообщает Al Jazeera.
В понедельник Министерство обороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении ракеты из Йемена. В заявлении говорится, что обломки ракеты, запущенной хуситами, упали в пустыне. О том, была ли ракета направлена на столицу страны Абу-Даби, не сообщается. Также в Минобороны ОАЭ сообщили, что истребители Эмиратов уничтожили батарею, которая запускала ракету с территории Йемена.
ОАЭ входит в международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, которая воюет в Йемене на стороне легитимного правительства против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном. В воскресенье представитель армии хуситов заявил, что повстанцы планируют новую операцию против ОАЭ.
17 января хуситы обстреляли Абу-Даби, в результате чего погибли три человека. Неделю назад они запустили еще одну ракету, после чего коалиция нанесла авиаудар по базе хуситов.
Отмечается, что атака в понедельник совпала с историческим визитом израильского президента в страну. Сообщается, что Герцог продолжит свой визит, несмотря на ракетную атаку. Это первое посещение ОАЭ президентом Израиля, которое стало возможным благодаря соглашению о мире, подписанному в 2020 году при посредничестве США.