Сколько пенсионеров осталось «за бортом» после повышения пенсионного возраста 3 31.01.2022, 12:57

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Фото: Bymedia

Результаты «пенсионной реформы».

С 2022 года мужчины в Беларуси смогут уходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет. Это финальное повышение возраста выхода на пенсию. Началась реформа в 2017-м, когда этот возраст был увеличен: женщинам – до 55,5 лет, мужчинам – до 60,5 года. И с каждым последующим годом добавлялось к начальному пенсионному возрасту по 0,5 года. В этом году реформа закончится.

За счет этого государство сэкономило немало денег. InfoBank.by выяснил, сколько именно.

Кроме подъема возрастного порога, повышается и страховой стаж – минимальный период выплат в ФСЗН для получения пенсии. Подъем этот начался с 2014 года. Тогда он составлял 10 лет. А сейчас, с 2022 года– 18,5 года.

Если такого стажа нет, положена лишь социальная пенсия, которая очень низка (ведь база для ее начисления – бюджет прожиточного минимума пенсионера, составляющий всего-то 224,1 BYN). Страховой стаж будут поднимать до 2025 года, чтобы он достиг 20 лет.

Но больше всего «экономит» денег для государства – именно повышение возраста выхода на пенсию: в таком случае существенно сокращается количество пенсионеров в стране, так что средств на выплату пенсию требуется уже меньше.

Почему же возникла в Беларуси «пенсионная проблема» – из-за чего пришлось поднимать пенсионный возраст, сокращая число получателей пенсий по возрасту?

Причины – две: экономическая и демографическая, которые, в общем-то, являются «двумя сторонами одной медали» – экономика уже не справляется с пенсионным обеспечением в условиях:

• постоянно увеличивающейся доли населения старше трудоспособного возраста

• начавшейся сокращаться доли населения трудоспособного возраста с перспективой более быстрого сокращения рабочей силы в стране…

• …из-за слишком низкой доли населения младше трудоспособного возраста.

Как видим, по последней переписи 2019 года уже заметно вырос удельный вес населения старше трудоспособного возраста – до рекордного и по численности (2,309 млн чел.), и по доле в обществе (24,5%), и снизился удельный вес населения трудоспособного возраста.

Причем это – уже с увеличившимся в 2019 году возрастом выхода на пенсию (прошло уже два года с 2017-го, когда пенсионный возраст начали повышать).

Ведь до этой реформы старше трудоспособного считались:

• мужчины – 60 лет и старше

• женщины – 55 лет и старше

А при переписи 2019-го уже:

• мужчины – 61,5 лет и старше

• женщины – 56,5 лет и старше.

Если бы в переписи 2019-го все это учитывалось по-прежнему, то доля старшего населения была бы еще больше.

Уже с повышенным на 1,5 года возрастом выхода на пенсию, количество населения в 2019 году пенсионного возраста превысило 2,3 млн. чел. – рекордное количество. Причем расти оно стало ускоренно после краткосрочного падения (оно было в 2005-09 гг.). При этом, как известно, общая численность населения Беларуси – сокращается.

Но если подсчитать количество населения старше трудоспособного возраста по прежним – что были до 2017 года – возрастам выхода на пенсию (в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин), то в том же 2019-м таких людей было бы почти 2,5 млн чел.

А в 2022-м, по расчетам, и исходя из ежегодных официальных данных по половозрастной структуре населения Беларуси – уже 2,54 млн чел.

Если бы не увеличение возраста выхода на пенсию, то по прежним пенсионным возрастам доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась бы в 2022-м – уже до 27,5% (сравним с 19,5% в 1989 году и 13,5% в 1959-м).

Причем нарастание количества людей «дореформенного» пенсионного возраста (60 лет и старше для мужчин, 55 лет и старше для женщин) идет каждый год уже более 10 лет.

Но при подсчете с учетом «нового» возраста выхода на пенсию, видно, что уже с 2017-го, с самого начала этой реформы, пошло снижение количества людей пенсионного возраста –и это результат повышения возраста выхода на пенсию: пенсионеров стало уже меньше.

Итак, по «дореформенным» возрастам выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) людей старше трудоспособного возраста было бы в Беларуси в 2022 году (расчет предварительный) – 2,54 млн чел., а по новым возрастам (63 года для мужчин и 58 лет для женщин) – уже только 2,15 млн чел.

Таким образом, к окончанию этой реформы (а именно в 2022-м ее финал), пенсионеров в Беларуси станет меньше на 390 тысяч исключительно за счет повышения возраста выхода на пенсию на 3 года.

Эта реформа длилась 6 лет, и с каждым годом, с каждым повышением возраста выхода на пенсию на 0,5 года, количество населения, оставшегося «за пенсионным бортом» – то есть для которых отдалился выход на пенсию – увеличивалось, и в 2022-м достигло максимума.

Естественно, сократилось официальное количество получателей пенсии в Беларуси. Так, в 2016-м, оно достигло рекордного (2,619 млн чел.), и затем, начиная с 2017-го – с каждым годом увеличения возраста выхода на пенсию – пенсионеров становилось все меньше.

По последним официальным данным за сентябрь 2021-го (после чего эта статистика была закрыта), численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, составила 2 млн 422,2 тыс. чел.

А на начало 2022 года, по расчетам, их уже не более 2,4 млн – это исторически рекордный минимум: столько мало получателей пенсий, как сейчас, в Беларуси еще не было.

И если бы не эта реформа, если бы оставался прежний возраст выхода на пенсию, то тогда в 2022-м пенсионеров было бы под 2,8 млн чел. – исходя из демографической динамики, и еще – из-за резкого ухудшения демографии в условиях кловид-падемии.

Мы посчитали, что начиная с 2022-го, государство теперь ежегодно «экономит» на пенсиях примерно 390 тысяч человек: из-за увеличения на 3 года возраста выхода на пенсию самих пенсионеров именно настолько меньше, чем было бы при прежнем пенсионном возрасте.

Это дает экономию ФСЗН порядка 2,6 млрд BYN в год (при запланированном на 2022-й объеме дохода ФСЗН 21,4 млрд BYN). Что позволяет повысить пенсию «оставшимся» пенсионерам до 100 BYN в месяц – чисто «математически», из-за снижения количества пенсионеров.

Другими словами, если бы не повышение возраста выхода на пенсию в Беларуси на 3 года, средняя пенсия могла бы быть в 2022-м на 100 BYN меньше, чем запланировано, ну или бы возникли серьъезные проблемы с деньгами для выплат пенсий нынешнего размера.

Экономика Беларуси в последние годы не показывает высоких темпов роста, демография при этом ухудшается. Поэтому повышение возраста выхода на пенсию был лишь вопросом времени, ведь выбор – или снижать число пенсионеров или уменьшать размеры пенсий.

Еще одна табличка которая касается этой темы.

Мы искали среднюю продолжительность жизни белорусов. Хотели посмотреть сколько в среднем живут люди которые сейчас выходят на пенсию. Но нашли только ожидаемую продолжительность жизни. Это конечно не совсем то что надо, но некий ориентир есть.

Итак, по табличке мы видим, чем позже рождается человек, тем у него (по мнению Белстата) дольше продолжительность жизни.

Так как в табличке последний год 2017, то можно предположить, что эти данные Белстат прогнозировал еще до ковид пандемии.

Итак давайте посмотрим какую продолжительность жизни Белстат предсказывает для тех кто родился в 1995 году (им сейчас 27 лет и до пенсии еще 36 лет.) никто из них про пенсию наверное и не думает.

Так вот даже для этих людей прогноз средней продолжительности жизни у мужчин - 63,9 лет (!) а пенсионный возраст начинается с 63 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Что получается?

Средний белорус (1995 г.р.) будет получать пенсию меньше года (0,9 года)?

Женщинам (1995 г.р.) получится дольше получать пенсию, чуть больше семи лет. А если точно, то - 7,1 год.

И это при условии что за 36 лет в Беларуси ничего не поменяется. А ведь за этот срок много что может измениться, в том числе и пенсионный возраст. Хорошо если он изменится в сторону уменьшения, а если наоборот?

Как известно, повышен возраст выхода на пенсию и в России, где демография также очень сложная для пенсионного обеспечения, хотя денег там – намного больше.

А единственная страна региона, где пенсионный возраст сохранен в «старом» формате – это Украина.

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