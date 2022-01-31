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В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы почти 700 детей

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  • 31.01.2022, 13:01
  • 1,410
В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы почти 700 детей
иллюстрационное фото

Из них один — в реанимации.

В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы 696 детей. Трое были в реанимации, но двоих 31 января перевели в обычные палаты. Об этом рассказала первый заместитель Министра здравоохранения Елена Короткова во время пресс-брифинга, пишет zerkalo.io.

Большинство госпитализированных детей болеют в легкой форме. Ни одному из них не требуется помощь аппарата искусственной вентиляции легких.

Среди детей тяжелое течение заболевания отмечается у 2−3% заболевших, пояснила завкафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Оксана Романова.

Случаи коронавируса зарегистрированы в 12% учреждений дошкольного образования Беларуси и в 24% учреждений в системе среднего образования.

У детей основные симптомы заболеваемости инфекцией: лихорадка, кашель, повышение температуры, фарингит.

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