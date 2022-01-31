В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы почти 700 детей

В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы почти 700 детей1
- 31.01.2022, 13:01
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Из них один — в реанимации.
В Беларуси с «омикроном» и ОРИ госпитализированы 696 детей. Трое были в реанимации, но двоих 31 января перевели в обычные палаты. Об этом рассказала первый заместитель Министра здравоохранения Елена Короткова во время пресс-брифинга, пишет zerkalo.io.
Большинство госпитализированных детей болеют в легкой форме. Ни одному из них не требуется помощь аппарата искусственной вентиляции легких.
Среди детей тяжелое течение заболевания отмечается у 2−3% заболевших, пояснила завкафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Оксана Романова.
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