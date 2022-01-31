Точную цифру реальной инфляции в России не знает никто 2 31.01.2022, 13:02

Росстат «шаманит» с методиками расчетов инфляции, не учитывая реального роста цен.

Официально инфляция в России составляет 8,4%

Точную цифру реальной инфляции в России не знает никто, но то, что ее уровень выше официальных 8,4%, рассчитанных Росстатом, не вызывает сомнений, сообщает readovka.news. По данным нового исследования частного холдинга «Ромир», в 2021 году потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые россияне ежедневно покупают в действительности, достигла 18%. Некоторые эксперты утверждают, что она может достигать и 25%.

Каждый россиянин почти ежедневно сталкивается с повышением цен на продукты питания, товары и услуги. Росстат объясняет это инфляцией, называя цифры, вряд ли соответствующие действительности. Зачем ведомство, которым руководит Павел Малков, это делает?

С января 2022 года Росстат изменил методику расчета. Теперь еженедельный индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается как месячный ИПЦ по формуле Ласпейреса, выявляющей стоимость потребительской корзины – ее удорожание или удешевление.

С начала года количество потребительских товаров и услуг, используемых для расчета ИПЦ, – 558. Уровень инфляции – превышение 100% ИПЦ. За 2021 г. его значение – 108,4%. Росстат проводит замеры в 282 российских городах.

Кроме ИПЦ экономисты отмечают наличие персональной инфляции, которая может иметь разное значение для домохозяйств из-за несовпадения потребительской корзины. У одной семьи значение персональной инфляции может быть 20%, у другой 50% при среднем значении 8.6% в январе этого года. Для любого человека, прежде всего, важен его персональный уровень инфляции, а не средняя температура по больнице, которую подсовывает Росстат.

С 2014 года в России существует целевой уровень инфляции, который равен 4%. Есть очень большие сомнения, что его удастся достичь. Эксперты считают, что самый реальный показатель, на который можно рассчитывать, в лучшем случае составит 5-6%.

«Центральному банку дан фактически карт-бланш на то, чтобы подавлять инфляцию и регулировать ее как монетарными, так и немонетарными мерами. Все отлично понимают, что высокая инфляция — это тяжелая ситуация, при которой страдают в основном малообеспеченные слои населения. Поэтому цель экономической политики на ближайший год — это снизить инфляцию хотя бы до 5-6%» – рассказал Readovka эксперт из «Центра развития» ВШЭ Игорь Сафонов.

В развитых странах целевой уровень инфляции – 2%, в развивающихся – 6%. Низким считается показатель до 5-6%, умеренным – до 10%, высоким – до 50%, выше этого – гиперинфляция. В России исторический максимум был зафиксирован в 1992 году – 2508,8% годовых, минимум 2,5% был в 2017 году.

Одной из причин инфляции экономисты называют повышение себестоимости продукции, в которую входит несколько составляющих – стоимость сырья, электроэнергии, газа, аренда, оплата труда и другое. Как это все удается учесть Росстату, известно только ему одному. Скорее всего, ничего из этого не учитывается, потому и цифры официальной инфляции не соответствуют реальной, не говоря уже о персональной.

«На рост или падение цен влияет множество факторов: это и активность ритейлеров по созданию собственных торговым марок, которые выигрывают в соотношении цена/качество по сравнению с остальными брендами, промоактивность производителей, которые пытаются удерживать цены на допустимом уровне. Спрогнозировать цены возможно, но всегда есть масса факторов непредсказуемости. Например, информационные волны по созданию ажиотажа вокруг какого-нибудь продукта (вспомним цены на имбирь, или ситуацию с гречкой и туалетной бумагой во время пандемии)», – сообщили Readovka в исследовательском центре «Ромир».

Профессор Российской экономической школы (РЭШ) Валерий Черноокий считает, что высокая инфляция связана с комбинацией факторов.

«С одной стороны, масштабные программы поддержки экономики во время пандемии, сверхмягкая денежная политика в развитых странах и отложенный потребительский и инвестиционный спрос вызвали быстрый рост мировой экономики, восстановление рынков труда и повышение инфляции. С другой стороны, эти же факторы привели к буму на рынках сырьевых товаров и значительному росту цен на продовольствие и энергоносители. Вкупе с нарушением логистических и транспортных цепочек поставок эти шоки предложения не только сдерживают полное восстановление мировой экономики, но и усиливают инфляционное давление. Для борьбы с шоками предложения инструменты денежно-кредитной политики практически бесполезны, и связанная с ними инфляция будет ослабляться только вслед за исправлением вызвавших их причин, например, вслед за восстановлением международных цепочек поставок или увеличением производства сырья», – заявил Черноокий.

Цены определяют инфляцию?

Росстат делает замеры на продукты потребительской корзины на торговых площадках, поэтому цены на них искусственно ограничивают. Именно с этим связано решение крупных ритейлеров об ограничении наценки на основные продукты питания на 10%. Инфляцию пытаются сдержать искусственно.

Однако наценка – лишь одна из составляющих конечной цены продукции. Ритейлер никак не может повлиять на ее производителя. Именно это и стало причиной роста цен в прошлом году, и в следующем, по оценкам экспертов, ситуация не изменится. Они прогнозируют рост цены на картофель зимой и весной, что связано с неурожаем. В прошлом году были значительно сокращены площади под посев картофеля, что также скажется на его цене.

Цены на крупы резко выросли осенью прошлого года, и дальнейшее повышение их стоимости спрогнозировать трудно, но аграрии уже заявляют о росте цен на удобрения, топливо, упаковку и электричество, из-за которых неизбежно повысится и цена продукции.

Весной ожидается резкий рост цен на овощи и фрукты, подорожание хлебобулочных изделий зависит от сырья и электричества, поэтому в случае их подорожания нет никаких гарантий, что цена на хлеб и аналогичную продукцию не возрастет.

Цена на яйца зависит от кормов: в сентябре прошлого года она возросла в 1,5 раза. Значительное повышение цен ожидается на молоко и продукты из него – масло и творог. Это связано с подорожанием кормов и содержанием крупного рогатого скота.

Что будет делать Росстат, если цена на какие-то продукты, входящие в потребительскую корзину вдруг резко вырастут? Ведомство может их просто не заметить. Например, в индексе цены на отдельные группы товаров не оказалось картофеля и капусты, стоимость которых выросла в два с лишним раза.

Стройматериалы официально подорожали на 23,8%, в то время как строители отмечают рост в два-три раза. Особенно это касается металла и древесины.

Осенью прошлого года экономист из РАНХиГС Александр Абрамов разработал свой индекс для определения инфляции и получил цифры в три раза отличающиеся от официальных – 26,1% годовых.

Росстат во главе с Павлом Малковым может по указке власти «пудрить мозги» россиянам, сознательно занижая цифры инфляции. Если целевой показатель 4%, то 8,4% не так далек, как 26%. При этом ведомству, по всей видимости, безразлично, что у потребителей есть глаза, которые фиксируют реальное повышение цен. Да и на кошельке оно, безусловно отражается, подтверждая снижение доходов большинства граждан России.

На кого работает Росстат?

Ранее Росстат подчинялся непосредственно правительству РФ, с 2017 года – Минэкономразвития, которое тогда возглавлял Максим Орешкин. С января 2020 года он занимает должность помощника президента РФ.

В декабре 2018 года главой Росстата стал Павел Малков, который сменил на этом посту Александра Суринова, возглавлявшего ведомство в течение девяти лет. За это время к нему накопилось очень много претензий, причем не только со стороны общества, но и от Минэкономразвития.

Дошло до того, что ведомство Орешкина перестало пользоваться данными Росстата, которые расходились с информацией министерства. При этом отмечалось, что методика подсчета по ряду показателей для всех кроме Росстата оставалась тайной.

В 2017 году Максим Орешкин раскритиковал Росстат за слишком пессимистичные прогнозы о падении производства и доходов населения. Эта информация бросала тень на работу самого Минэкономразвития. Вскоре после этого Росстат ушел под «крыло» Орешкина.

Последней каплей для Суринова стала итоговая пресс-конференция Владимира Путина, на которой он заявил, что доходы населения за 11 месяцев 2018 года выросли на 0,5%, когда на сайте ведомства красовалась цифра 0,1%.

Как тут не вспомнить слова Владимира Путина, сказанные им на одном из совещаний:

«Зачем нужна статистика, если она не хочет знать ситуацию, которая на самом деле есть, не слышит людей? Служение обществу, а не потрафить чиновнику — вот задача статистики».

Глава Минэкономики Антон Силуанов после этой истории выступил с резкой критикой работы Росстата, назвав качество его счета ужасным. Это прокомментировал доктор экономических наук, бывший директор НИИ статистики Росстата Василий Симчера.

«Методы счета постоянно меняются. Чтобы получить наиболее оптимистичные цифры, базисные оценки под разными комбинаторскими предлогами занижаются, а отчетные и текущие — завышаются. Падают сходимость, точность и доверие к статистическим данным и публикациям. За это Росстат критикуют общество и эксперты, которым нужна достоверная управленческая информация. И беда не в том, что одни и те же цифры многократно уточняются и пересматриваются. Беда в том, что после таких эквилибристических операций образуется еще больший разрыв между официальными оценками и тем, что наяву видят люди» – заявил Симчера.

Новый глава Росстата Павел Малков после своего назначения четко обозначил задачи, которые перед ним были поставлены:

«Росстату действительно необходимо наращивать компетенции в сфере анализа данных. Необходим качественный переход от статистики к аналитике, важно научиться работать с данными, научиться объяснять их, научиться рассказывать про результаты своих исследований на понятном каждому потребителю языке».

В январе 2019 года Росстат объявил о рекордном за шесть лет росте российской экономики на 2,3% при прогнозах Минэкономразвития – 1,8%. Максим Орешкин сразу заявил, что цифре, предоставленной ведомством Малкова, доверять не стоит, а годовой рост экономики будет 1,3%, а то и ниже.

В июле 2019 года из Росстата был уволен высокопоставленный сотрудник – директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата (ГМЦ) Евгений Сычев. Он возглавлял эту структуру с 2000 года, а в системе обработки статистики работал с 1974 года. Причиной увольнения Сычева стало неоднократные публикации Росстата данных ранее положенного срока.

«Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведших к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», – сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Чиновник Росстат был уволен не за искажение информации, а за преждевременное ее размещение на сайте ведомства – всего на час раньше. Этот случай ярко демонстрирует формальный подход в работе Росстата.

В сентябре 2019 года депутаты Госдумы заподозрили Росстат в подтасовке данных. Тогда Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил переподчинить ведомство обратно правительству РФ. Причиной стали сомнения депутатов в показателях по росту зарплат и динамике ВВП.

Очередной скандал в Росстате произошел в декабре прошлого года. Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Павла Смелова, замглавы Росстата, за проведенную перепись населения. Он сообщил, в ней приняло участие 91,6% россиян, а через два дня Смелов объявил о 99%.

«Уже прошлая перепись 2010 года не вызывала у меня доверия. Я тогда специально опросил своих знакомых в Петербурге, приходили ли к ним переписчики — ни к одному не приходили. В этом году происходит то же самое — среди людей, с которыми я разговаривал, нет ни одного человека, к которому приходили переписчики», – прокомментировал профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров.

На днях глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов завил, что индексация пенсий на 8,6% не покроет реальной инфляции, и предложил поменять методику ее расчета. С депутатом трудно не согласиться: Росстат может сознательно занижать цифры по инфляции, чтобы экономить средства государства на его гражданах. В этом и есть истинная роль статистического ведомства?

Если это так, то Росстат надевает на глаза россиян «розовые очки». И делает это с ведома власти – ради того, чтобы ей угодить, ведомство «шаманит» с цифрами как хочет, по известным одному ему методикам. К реальной инфляции подобная деятельность не имеет никакого отношения.

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