Как лечить имперские фантомные боли Путина 5 Виктор Каспрук

31.01.2022, 13:16

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Расчеты Кремля довольно примитивны.

Путин находится в параллельном политическом измерении со всем цивилизованным миром. Ловкий тактик – он застрял в старом царском империализме и его разрывают неудержимые желания территориальной жадности. А провальное управление государством и национально фрагментированная Российская Федерация, в которой отсутствует внутренняя сплоченность, делает российского правителя комичной политической фигурой. Никто в мире не верит в "величие России", и это огорчает диктатора больше всего.

Впрочем, лучшие китайские боевые искусства всегда утверждали, что награда достается тем, кто умеет побеждать без боя. Японское дзюдо является хобби Путина, и он хорошо выучил его уроки. В этом случае, искусственно созданный кризис вокруг нового вторжения в Украину является игрой разгоряченного шовинизмом ума, к которой западные лидеры совсем не привыкли, будучи буквалистами от природы.

Россия разворачивает огромную армию на границе с Украиной и винит весь мир в антироссийской истерии. Лавров и его начальник Путин, уже надоели всем, выполняя одну и ту же бесконечную "политическую арию" из оперы "Мы бедные жертвы НАТО": "все другие – враждебны к нам, и никак не хотят понять Россию, которая никому не угрожает. Вы говорите, что Россия хочет вторгнуться? Так это антироссийская истерика и раздувание русофобии".

Хотя это может быть просто геополитический блеф, а может и подготовкой к новой войне, которая должна, по замыслу Кремля, отвлечь население от порочной экономической ситуации в России.

Путин пугает всех НАТО. Но ведь никто не мешает Кремлю создать свой альянс, привлекая туда Беларусь, Кубу, Сирию, Северную Корею, Венесуэлу и Никарагуа. И это ничего, что много желающих они к нему не привлекут, однако если они назовут его "АнтиНАТО", то это придаст такому союзу весомости и солидности.

Непопулярность путинской России возникает, с одной стороны, из-за бывшей оккупации Восточной Европы Советским Союзом и недавней оккупации Крыма и части Донбасса.

С 2014 года Москва пытается превратить Украину в зону "управляемого хаоса", за которого, рано или поздно, там должны прийти к власти пророссийские силы, которые развернут движение страны в диаметрально противоположном направлении, а со временем примут решение, якобы от имени украинского народа, о присоединении к подобию нового СССР.

А пока российское руководство, все больше концентрируя свои многочисленные войска на границе с Украиной, расширяет зону нестабильности и напряжения. В которой, по их замыслу, скоро нужно будет наводить определенный "порядок", и единственная, кто якобы может это сделать, это конечно же Россия.

Расчеты довольно примитивны. Подобное "наведение порядка" вторжением принесет россиянам большие затраты, и не только человеческие, но и поддержание хаоса на границе также много стоит. Теперь явно получается, что в Кремле никак не могут выбрать, какому из этих сценариев отдать предпочтение.

Путинская главная цель, стремясь к доминированию в Европе, вбить клин недоразумения между Евросоюзом и Соединенными Штатами, играя на разногласиях между Америкой и Германией относительно отношений с Россией. А стягивая военные силы на западный фланг, ослабить желание украинцев противостоять нашествию из Москвы, думая, что удастся внедрить в их сознание убеждение, зачем вступать в противоборство с РФ, если все равно проиграешь.

Втягивание России в кровавый конфликт с Украиной, которую поддерживает Запад, не только способно еще больше ослабить и без того критическую демографическую ситуацию в РФ (потому что скоро там вообще не будет кому охранять границы), но и может гарантированно привести к росту внутреннего инакомыслия. Которое закончится внутренними протестами и мощным народным взрывом, а пожизненный президент России очень боится судьбы Николае Чаушеску и Муаммара Каддафи.

Нагнетание Кремлем кризисной ситуации в отношении Украины призвано отвлечь российский народ и вновь легитимизировать путинскую власть. Вторжение в Крым позволило Путину укрепить и расширить свой контроль над Россией. Но брошенный вызов США и НАТО и планируемое новое вторжение в Украину могут легко привести к обратному эффекту.

Российские политические элиты уже устали от напряжения, которое власть целенаправленно нагнетает на всех возможных направлениях. И как только они выдвинут мощную политическую фигуру, которая будет способна заменить деспота, что заигрался, номенклатура будет действовать решительно и жестко. Поскольку там мало желающих погибнуть в ядерной войне, которую так провоцирует Путин.

Он готов спустить "псов войны", как это сделал Гитлер в 1939 году. Тоталитарный правитель редко осознает свои пределы, и это самая большая стратегическая ошибка с 1941 года. Очевидно, что Путина следовало остановить значительно раньше. Но сейчас настало время раздавить режим, который готов уничтожить человеческую цивилизацию только, чтобы достичь своего эфемерного результата.

Если Путин все-таки осмелится вторгнуться, то это надолго опустит позиции Российской Федерации в мире. Россия, в конечном итоге, потеряет рынок газа и нефти в Европе. США смогут быстро нарастить производство энергоносителей, и Москва будет продавать их только Китаю. И то по очень сниженной цене, которую установит сам Пекин. А Си Цзиньпин терпеливо ждет своего часа.

Если же "горячая война" будет продолжаться больше 5 дней, адские международные санкции, резкое ухудшение внутренней ситуации в самой РФ, катастрофическая девальвация рубля и безудержная инфляция, создадут ему такие проблемы дома, что за несколько недель он просто слетит со своего "президентского трона".

Но, несмотря на все, деспот продолжает маневрировать. Поэтому он так быстро вышел из Казахстана, где россияне планировали оставаться на неопределенное время, что Пекину, который теперь выступает в роли "старшего брата" Москвы, не понравилась ситуация при которой казахская территория полностью становилась зоной подконтрольной Кремлю. Ведь у КНР в отношении этой страны совсем другие намерения.

Похоже на то, что Путин, рассчитывая на поддержку Си Цзиньпина в противостоянии с Америкой и Европой, готов подписать с Пекином пакт, где будет зафиксировано согласие на силовое присоединение Тайваня к Китаю.

Обе стороны не хотят даже и думать о том, что их реванш может не получиться, а пока предпочитают выжидать, надеясь на удачный шанс для этого.

Одна из главных причин, почему Россия еще не вторглась снова в Украину, это то, что Путин не хочет быть унижен поражением, если он это сделает и проиграет. Ведь путинский телевизор так накачал население шовинистической пропагандой, что сегодня для "настоящего россиянина" быть униженным Западом – судьба хуже смерти.

Решение Путина, или и когда вторгнуться в Украину, зависит больше от метеорологов, чем генералов. Если они спрогнозируют, что в Европе в ближайшие несколько месяцев будет холодная погода, то он вполне может решить начать наступление, зная, что сможет использовать поставки газа в качестве оружия. Германия была предупреждена о подобной ситуации еще десятилетие назад, в начале разработки проекта "Северный поток", однако во внимание это там не приняли.

Кроме того, зимой танки хорошо могут ездить по замерзшему грунту, если резко потеплеет, то дороги для них станут плохо проходимыми. То есть, российская угроза может резко уменьшиться в случае начала теплой весны. Это не будет означать, что в Москве откажутся от идеи за любую цену предотвратить встраивание Украины в западные институты безопасности. Но на некоторое время Киев сможет получить определенную передышку.

Но сейчас Россия установила максимальный уровень угрозы для Украины. В "экспансионистском меню" Путина прослеживаются различные варианты: от локального вторжения на Донбассе до боевых действий на границе с Беларусью и полномасштабного вторжения одновременно с Востока, Юга и Севера. Для Москвы также важно максимально парализовать украинскую экономику, которая сейчас и так переживает непростые времена из-за завышенной цены на газ.

Действия России свидетельствуют о том, что истинная цель Кремля заключается не только в том, чтобы оккупировать Украину, но и чтобы полностью изменить обстановку на Востоке Европы и одновременно не допустить вступление Украины и Грузии в НАТО.

Они тестируют Запад на нервозность и на то, возможно ли хоть как-то сдвинуть США с позиции безоговорочной поддержки Украины. Конечно, Украина не имеет шансов в прямом классическом противостоянии с Россией. Но дело в том, что мы больше не живем в эпоху симметричных войн. И кремлевцы понемногу начинают это понимать.

Новая военная авантюра Путина может стоить Российской Федерации очень много. Ведение войны обходится чрезвычайно дорого. До этого всего еще и существует угроза жестких санкций. Что должно сдерживать Россию. Не говоря о том, что это станет подталкиванием Швеции и Финляндии к членству в НАТО. Вывод может быть из этого лишь один: в эту игру сыграть можно, но можно при этом много проиграть.

Имперские фантомные боли Путина лечатся только силой. И тех сфер влияния 80-х годов, которые хотела восстановить Россия, никогда больше не будет. Москве придется также смириться с тем, что бывшие советские республики теперь являются независимыми государствами, которым больше нельзя диктовать и навязывать свою волю силой.

Как бы ни печально это ни звучало для Кремля, времена империализма уже прошли навсегда. Россия хочет испытать Запад на прочность, но недооценивает все негативные последствия такого решения.

За российскими традициями, "неоцар" делает то, что делали все его предшественники: он терроризирует своих подданных и соседей, поддерживаемый своим "двором номенклатурных слуг" и священниками Русской православной церкви. Это политический театр, который трудно превзойти по абсурду.

Возвращение в Советский Союз уже невозможно. Но Путин этого еще не понял. Любая новая агрессия против Украины лишь отдалит еще больше Россию от ее соседей и обескровит и без того очень слабую экономику России. А также поставит любые пророссийские силы в Украине вне закона.

Европа готова защищаться. В первую очередь, это касается Украины, Польши, государств Балтии, Финляндии и Швеции. С сумасшедшим правителем в Кремле уже не о чем договариваться. Как мы видим, предыдущая стратегия умиротворения не сработала. На силу нужно отвечать только силой.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что чем сильнее Москва давит на европейцев, тем более объединенной становится сама Европа. Но "российские уроки" должны быть усвоены навсегда.

Путин по завязку перенасытился властью, теперь он хочет исторического величия. Он стареет и потому стремится создать новую империю за то время, которое еще ему осталось.

Понадобилось пройти через две мировые войны, чтобы заключить мир в Европе. Теперь Россия разрушает все созданные за многие десятилетия базовые стандарты. Но этот процесс еще возможно остановить.

Политический психоз делает Путина непредсказуемым. И тут главное не допустить стратегическую политическую ошибку – не угрожать Кремлю огромными санкциями, в случае нападения на Украину, а вводить их немедленно сейчас.

Поскольку в случае, когда уже это нападение произойдет, они могут оказаться слишком запоздалыми. А нападение уже будет свершившимся фактом, который будет трудно переиграть.

Имперскую шовинистическую Россию нужно остановить на подходе к европейской катастрофе, поэтому политика Запада в отношении Российской Федерации должна быть реалистичной, жесткой и оперативной.

Россия должна вернуться на границы до 2014 года, иначе все усилия могут оказаться лишь подыгрыванием Путину, которые он будет воспринимать только за слабость позиции демократического западного мира.

Виктор Каспрук, "Обозреватель"

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