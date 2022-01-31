В Минске возобновится суд по санации компании «Трайпл» бизнесмена Чижа 31.01.2022, 13:26

1,094

фото: SVABODA.ORG

Ранее ее признали банкротом.

В Экономическом суде Минска на 30 июня запланировали очередное заседание по делу об экономической несостоятельности компании «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. Информация об этом появилась в расписании суда, пишет zerkalo.io.

На заседании собираются рассмотреть отчет антикризисного управляющего о санации (проще говоря, оздоровлении, которое может помочь избежать банкротства). Напомним, в июле прошлого года компанию через суд признали экономически несостоятельной и приняли решение о ее санации. Это стало возможным после того, как провели финансово-экономическую экспертизу компании.

«Трайпл» подал в суд заявление об экономической несостоятельности (банкротстве) в мае 2020 года. Через два месяца возбудили производство по делу. В октябре в отношении должника открыли конкурсное производство. Рассмотрение дела с участием антикризисного управляющего назначили на 27 января 2021 года. Но к тому времени кредиторы не приняли решения как о ликвидации, так и о санации «Трайпла».

26 февраля прошлого года Экономический суд Минска приостановил рассмотрение дела о банкротстве компании «Трайпл», потребовалась финансово-экономическая экспертиза. Сама компания «Трайпл» и некоторые кредиторы поддерживают санацию, которая позволит в течение 18 месяцев ослабить долговую нагрузку и оздоровить предприятие, в том числе выплатить долги. Однако Белагропромбанк как крупнейший кредитор выступил против плана санации, а поддерживал поэтапную продажу активов.

Согласно судебной финансово-экономической экспертизе, план санации должника был экономически необоснованным, а восстановление платежеспособности должника ко второму кварталу 2022-го невозможно.

14 июля прошлого года на заседании в Экономическом суде Минска управляющий не согласился с заключением эксперта. По его мнению, эксперт нашел недостатки, которые не влияют на процесс санации, а распродажа имущества компании в конкурсном производстве невозможна. По мнению управляющего, «Трайпл» располагает необходимыми активами для принятия решения о санации.

В итоге суд 14 июля признал «Трайпл» экономически несостоятельным и ввел в отношении него санацию.

На заседании 30 июня намерены рассмотреть отчет антикризисного управляющего о санации компании. Если по каким-то причинам суд решит, что невозможно продолжать экономическую деятельность компании, то в последующем может быть открыто ликвидационное производство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».